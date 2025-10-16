Menü Kapat
TGRT Haber
Hava Durumu
Batman'da ev yangını: 77 yaşındaki yatalak hastadan acı haber!

'da bir evde çıkan yangında mahsur kalan ve ekiplerin müdahalesiyle güçlükle kurtarılan 77 yaşındaki yatalak adam, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Edinilen bilgilere göre, Kuyubaşı Mahallesi'nde bulunan konutlardaki 8 katlı binanın 4. katında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı.

İTFAİYE YARDIMIYLA KURTARILDILAR

Çocuk odasında başlayan yangın kısa sürede tüm evi sardı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler üst katlarda dumandan etkilenen 10 kişiyi itfaiye merdiveni yardımı ile aşağı indirdi. Dumandan etkilenen 10 kişiye olay yerindeki sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi. Yangın çıkan evde bulunan 1 çocuk, 1 kadın ve 77 yaşındaki yatalak hasta ekipler ve vatandaşlar tarafından dışarı çıkartılarak Batman Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Abdulmenaf Görnü, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yangın kontrol alınırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

