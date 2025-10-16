Malatya-Adıyaman karayolunda feci kaza: 14 kişi hastanelik oldu

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Malatya'da lastiği patlayan hafif ticari aracın aynı istikamette ilerleyen tur midibüsüne çarpması sonucu meydana gelen kazada 13'ü öğrenci 14 kişi yaralandı
Kaza, akşam saatlerinde Malatya-Adıyaman karayolu Karapınar mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Adıyaman istikametine seyir halinde olan hafif ticari araç, lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak aynı yönde seyreden Mercedes marka Adıyaman firmasına ait tur midibüsüne çarptı. Çarpışmanın etkisiyle midibüs devrilerek yan yattı. Kazada 13'ü öğrenci 14 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.