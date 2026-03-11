UEFA ülke puanı sıralamasında son durum: Galatasaray kazandı, Türkiye yerini sağlamlaştırdı

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon tarih yazan Galatasaray, Juventus'u eledikten sonra son 16 turu ilk maçında İngiliz devi Liverpool ile karşı karşıya geldi. RAMS Park'ta oynanan ilk mücadeleyi Mario Lemina'nın attığı golle 1-0 kazanan sarı kırmızılılar, gelecek hafta oynanacak rövanş maçı öncesi çeyrek final yolunda az da olsa avantaj yakaladı.
Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde ikinci kez Liverpool'u yenmeyi başaran Galatasaray'ın bu galibiyetinin ardından UEFA ülke puanı güncellendi.
51.475 puana ulaşan Türkiye, sıralamadaki yerini sağlamlaştırdı.
UEFA ülke puanında son durum şöyle oluştu:
1- İngiltere: 113.130
2- İtalya: 98.303
3- İspanya: 92.359
4- Almanya: 88.688
5- Fransa: 80.141
6- Portekiz: 69.266
7- Hollanda: 67.012
8- Belçika: 61.850
9- TÜRKİYE: 51.475
10- Çekya: 48.325
11- Yunanistan: 47.112
12- Polonya: 46.250
Türkiye Avrupa'da yoluna Galatasaray (Şampiyonlar Ligi) ve Samsunspor (Konferans Ligi) ile devam ediyor.
Türkiye'nin sıralamadaki rakiplerinden Belçika'yı Avrupa Ligi'nde Genk temsil ederken; bir diğer rakip ülke Çekya'nın ise Sparta Prag (Konferans Ligi) ve Sigma Olomouc (Konferans Ligi) olmak üzere iki temsilcisi bulunuyor.