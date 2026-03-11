UEFA ülke puanı sıralamasında son durum: Galatasaray kazandı, Türkiye yerini sağlamlaştırdı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon tarih yazan Galatasaray, Juventus'u eledikten sonra son 16 turu ilk maçında İngiliz devi Liverpool ile karşı karşıya geldi. RAMS Park'ta oynanan ilk mücadeleyi Mario Lemina'nın attığı golle 1-0 kazanan sarı kırmızılılar, gelecek hafta oynanacak rövanş maçı öncesi çeyrek final yolunda az da olsa avantaj yakaladı.

Özetle

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde ikinci kez Liverpool'u yenmeyi başaran Galatasaray'ın bu galibiyetinin ardından UEFA ülke puanı güncellendi.

51.475 puana ulaşan Türkiye, sıralamadaki yerini sağlamlaştırdı.

UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI

UEFA ülke puanında son durum şöyle oluştu:

1- İngiltere: 113.130

2- İtalya: 98.303

3- İspanya: 92.359

4- Almanya: 88.688

5- Fransa: 80.141

6- Portekiz: 69.266

7- Hollanda: 67.012

8- Belçika: 61.850

9- TÜRKİYE: 51.475

10- Çekya: 48.325

11- Yunanistan: 47.112

12- Polonya: 46.250

TÜRKİYE'NİN RAKİPLERİ NE YAPTI?

Türkiye Avrupa'da yoluna Galatasaray (Şampiyonlar Ligi) ve Samsunspor (Konferans Ligi) ile devam ediyor.

Türkiye'nin sıralamadaki rakiplerinden Belçika'yı Avrupa Ligi'nde Genk temsil ederken; bir diğer rakip ülke Çekya'nın ise Sparta Prag (Konferans Ligi) ve Sigma Olomouc (Konferans Ligi) olmak üzere iki temsilcisi bulunuyor.