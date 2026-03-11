Liverpool'un kaptanı Virgil van Dijk'tan Galatasaray taraftarına övgü

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Galatasaray, sahasında İngiliz devi Liverpool'u 1-0 mağlup ederek rövanş öncesi avantaj yakaladı. Maçın ardından İngiliz ekibinin kaptanı Virgil Van Dijk, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"OYNANACAK BİR MAÇ DAHA VAR"

Van Dijk, "İyi başladık. Gol atmamız gerekiyordu. Gol atabilirdik ve atmalıydık. Sonuçta duran toptan gol yedik. Bu, sahada fark oluşturdu. Yine de Anfield'da oynanacak bir maç daha var. Önümüzdeki bu maçı heyecanla bekliyoruz" şeklinde konuştu.

VAN DIJK'TAN GALATASARAY TARAFTARINA ÖVGÜ

Stadyumdaki atmosfer övgüler yağdıran tecrübeli futbolcu, "Yüksek baskı altında iyi bir takıma karşı oynadık. Taraftarlar, takımını çok iyi destekledi. Özellikle başlangıçta buna ihtiyaçları vardı. Burada olmak güzeldi. Ne yazık ki kaybettik ama tur daha bitmedi. Haftaya çarşamba günü oynanacak maça hazır olmalıyız" açıklamasında bulundu.

"RÖVANŞTA SKORU TERSİNE ÇEVİRMELİYİZ"

Rövanşta daha iyisini yapmaları gerektiğini aktaran Virgil van Dijk, "Bu maçta pozisyonlara girdik ama golü atamadık. Turda 1-0 gerideyiz ve bunu tersine çevirmemiz lazım" ifadelerini kullandı.

ÖMER BAYRAM SORUSUNU BEĞENMEDİ

Son olarak "Ömer Bayram ile son zamanlarda konuştun mu?" sorusunu yanıtlayan Van Dijk, "Bu iyi bir soru değil" cevabını vererek sözlerini tamamladı.