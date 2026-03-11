Menü Kapat
Avatar
Editor
 | Onur Kaya

Liverpool'un kaptanı Virgil van Dijk'tan Galatasaray taraftarına övgü

Liverpool'un kaptanı Virgil van Dijk, 1-0 kaybettikleri Galatasaray maçının ardından açıklamalarda bulundu. Yenilgiye rağmen turun henüz bitmediğini söyleyen Hollandalı oyuncu, "Rövanşta skoru tersine çevirmeliyiz" diye konuştu. Galatasaray taraftarına da övgüler yağdıran van Dijk, "Burada olmak güzeldi. Taraftarlar, takımını çok iyi destekledi." dedi.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
11.03.2026
saat ikonu 01:20
|
GÜNCELLEME:
11.03.2026
saat ikonu 01:24

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Galatasaray, sahasında İngiliz devi Liverpool'u 1-0 mağlup ederek rövanş öncesi avantaj yakaladı. Maçın ardından İngiliz ekibinin kaptanı Virgil Van Dijk, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

HABERİN ÖZETİ

Liverpool'un kaptanı Virgil van Dijk'tan Galatasaray taraftarına övgü

Bilgi Okunma süresi 21 saniyeye düşürüldü.
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Liverpool'u 1-0 mağlup ederken, Liverpool kaptanı Virgil van Dijk maç sonu açıklamalarda bulundu.
Van Dijk, duran toptan gol yediklerini ve maçın Anfield'da oynanacak rövanşla devam edeceğini belirtti.
Tecrübeli futbolcu, Galatasaray taraftarının takımını iyi desteklediğini ve atmosferin yüksek olduğunu söyledi.
Van Dijk, rövanşta skoru tersine çevirmeleri gerektiğini ifade etti.
Ömer Bayram ile ilgili bir soruya ise "Bu iyi bir soru değil" yanıtını verdi.
Bilgi Okunma süresi 21 saniyeye düşürüldü.

"OYNANACAK BİR MAÇ DAHA VAR"

Van Dijk, "İyi başladık. Gol atmamız gerekiyordu. Gol atabilirdik ve atmalıydık. Sonuçta duran toptan gol yedik. Bu, sahada fark oluşturdu. Yine de Anfield'da oynanacak bir maç daha var. Önümüzdeki bu maçı heyecanla bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Liverpool'un kaptanı Virgil van Dijk'tan Galatasaray taraftarına övgü

VAN DIJK'TAN GALATASARAY TARAFTARINA ÖVGÜ

Stadyumdaki atmosfer övgüler yağdıran tecrübeli futbolcu, "Yüksek baskı altında iyi bir takıma karşı oynadık. Taraftarlar, takımını çok iyi destekledi. Özellikle başlangıçta buna ihtiyaçları vardı. Burada olmak güzeldi. Ne yazık ki kaybettik ama tur daha bitmedi. Haftaya çarşamba günü oynanacak maça hazır olmalıyız" açıklamasında bulundu.

Liverpool'un kaptanı Virgil van Dijk'tan Galatasaray taraftarına övgü

"RÖVANŞTA SKORU TERSİNE ÇEVİRMELİYİZ"

Rövanşta daha iyisini yapmaları gerektiğini aktaran Virgil van Dijk, "Bu maçta pozisyonlara girdik ama golü atamadık. Turda 1-0 gerideyiz ve bunu tersine çevirmemiz lazım" ifadelerini kullandı.

Liverpool'un kaptanı Virgil van Dijk'tan Galatasaray taraftarına övgü

ÖMER BAYRAM SORUSUNU BEĞENMEDİ

Son olarak "Ömer Bayram ile son zamanlarda konuştun mu?" sorusunu yanıtlayan Van Dijk, "Bu iyi bir soru değil" cevabını vererek sözlerini tamamladı.

