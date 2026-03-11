Galatasaray'a rövanş için Arne Slot'tan mesaj!

Liverpool'da Galatasaray maçının kritikleri yapıldı. Bu sezon İstanbul'da ikinci kez mağlup olan Liverpool cephesi, temsilcimiz Galatasaray'a rövanşla ilgili mesaj verdi.

GALATASARAY'A RÖVANŞ İÇİN ARNE SLOT'TAN MESAJ!

"Kötü bir dejavu diyebiliriz. Skor, üç ay önceki maçla aynı. Ama çok daha fazla gol atabileceğimiz bir maç oynadık. Çok fazla fırsat bulduk, çok fazla fırsatı kaçırdık. İlk 15 dakikada gerçekten çok iyiydik. Ama golü bulamadık. Burası çok zor bir stadyum. Konsantre olmak ve iletişim kurmak zor. Galatasaray böyle bir atmosfere sahip olduğu için çok şanslı. Şimdi kendi sahamızda Galatasaray ile bir maçımız var. Bize her zaman güç veren harika taraftarlarımız var. Bunu Anfield'da gösterecekler ve bizim için itici bir güç olacaklar. İkinci yarıda çok da fırsat bulamadı Galatasaray. İyi bir takım, iyi oyuncuları var. Juventus'a 5 gol attılar. Bu da onların neler yapabileceğinin göstergesi. Bizim birkaç tane önemli fırsatımız vardı. Kaleciyle birebir kaldık ama maalesef atamadık. Tıpkı gol attıkları için onları takdir ettiğim gibi savunmalarında da başarılarından dolayı tebrik etmem gerekir. Kalecileri, çok önemli kurtarışlar yaptı. Sonuçta 2 kez, 1-0'lık skorlarla yenildik burada. Güzel şey şu ki bir sonraki maç Anfield'da. Taraftarlarımız, buradakine benzer atmosfer oluşturacaktır. Sezon genelinde ters giden şeyler oldu. Bizim sahamızda, çok daha normal koşullarda taraftarlarımızın desteğiyle kazanacağımıza inanıyoruz."

KAPTAN VIRGIL VAN DIJK DA ARNE SLOT'U DESTEKLEDİ

"Galatasaray'a karşı yine fırsatları değerlendiremedik. Çok fazla pozisyona girdik ama aynı zamanda çok fazla fırsatı da kaçırdık. Bence ilk yarıda gol atmaya çok yaklaştık. Bu fırsatları değerlendirip golle sonuçlandırmak çok önemli. Yüksek baskı altında iyi bir takıma karşı mücadele ettik. İkinci maç bizim sahamızda oynanacak. Bu bizim için kesinlikle bir avantaj. Evimizdeyken her şey bizim elimizde. Bir sonraki tura yükselmek için orada olacağız."