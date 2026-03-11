Galatasaray'da Victor Osimhen'den 'aile' vurgusu: "Elimden geleni yapmak istedim"

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi gecesinde Liverpool'u 1-0 mağlup etti. Galatasaraylı Victor Osimhen, Mario Lemina ve Barış Alper Yılmaz; tarihi zaferi yorumladı.

GALATASARAY'DA VICTOR OSIMHEN'DEN 'AİLE' VURGUSU

"Bu formayla çok mutluyum. Bu forma çok özel. Elimden geleni bu taraftar için yapmak istedim. Ben annemi çok küçük yaşta kaybettim. O yüzden benim için çok önemli. Galatasaray taraftarıyla birlikte biz bir aileyiz. Bugün çok iyi iş çıkardık. Rövanşta Liverpool'a zarar verebileceğimizi düşünüyorum. Buraya kadar gerçekten iyi iş çıkardık."

BARIŞ ALPER YILMAZ'DAN HOLLANDALI YILDIZA MESAJ

"Çok mutluyuz gerçekten. Bu seviyelere takım olarak hazır olduğumuzu gösterdik. Bu ilk maçtı, kazandık. Orada da turu geçmek istiyoruz. Virgil Van Dijk ile galiba 3. kez karşılaşıyoruz. Keyif verici. Çok çalışıyorum. Bu seviyelere kendimi hazır tutmalıyım. Güzel bir rekabet oluyor saha içinde."

MARIO LEMINA'DAN PERFORMANS KRİTİKLERİ

"Burada kişisel performansımdan bahsetmem doğru değil. Takım olarak oynadık. Başka goller de atabilirdik, daha fazlası olabilirdi. Taraftarlarımızın önünde kazandığımız için çok mutluyuz. Daha önce Anfield'da oynadım. Zor bir maç olacak. İyi bir mücadele çıkaracağımıza inanıyorum."