Galatasaray-Liverpool maçından özel anlar: Victor Osimhen, Fatih Terim ve tribünler!

Galatasaray; Şampiyonlar Ligi gecesinde, Liverpool karşısında ilk yarıyı 1-0 önde bitirdi. Temsilcimizin heyecanlı akşamında, tribünlerden Victor Osimhen ve Fatih Terim'e ayrıca destek geldi.
Galatasaray taraftarlarının annesine özel koreografisini gören Victor Osimhen, tribüne çağrılmasının ardından gözyaşlarını tutamadı ve gecenin başlangıcında anlamlı bir an yaşandı.
Galatasaray efsanesi Fatih Terim, Liverpool maçını stadyumdan takip etti ve taraftarlardan yoğun ilgi gördü.
Liverpool ataklarında sık sık ıslık tepkisi gösteren sarı kırmızılılar, Galatasaray adına yine en itici güç olarak dikkat çekti.