Galatasaray-Liverpool maçından özel anlar: Victor Osimhen, Fatih Terim ve tribünler!

Galatasaray; Şampiyonlar Ligi gecesinde, Liverpool karşısında ilk yarıyı 1-0 önde bitirdi. Temsilcimizin heyecanlı akşamında, tribünlerden Victor Osimhen ve Fatih Terim'e ayrıca destek geldi.

GALATASARAY'DA VICTOR OSIMHEN'İN GÖZYAŞLARI

Galatasaray taraftarlarının annesine özel koreografisini gören Victor Osimhen, tribüne çağrılmasının ardından gözyaşlarını tutamadı ve gecenin başlangıcında anlamlı bir an yaşandı.

FATİH TERİM'E BÜYÜK DESTEK

Galatasaray efsanesi Fatih Terim, Liverpool maçını stadyumdan takip etti ve taraftarlardan yoğun ilgi gördü.

GALATASARAY TRİBÜNLERİNDEN ISLIK

Liverpool ataklarında sık sık ıslık tepkisi gösteren sarı kırmızılılar, Galatasaray adına yine en itici güç olarak dikkat çekti.