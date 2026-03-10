Menü Kapat
 Burak Ayaydın

Fenerbahçe'de yıldız isme veda: Ara transferde gitmedi ve gelecek yazı bekledi!

Fenerbahçe'nin transfer planlamalarında Nelson Semedo kritiği yaşandı. Ara transfer döneminde Fenerbahçe'den ayrılmak istemeyen Nelson Semedo, Suudi Arabistan ekiplerine gelecek yazı işaret etti.

Fenerbahçe'de yıldız isme veda: Ara transferde gitmedi ve gelecek yazı bekledi!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
10.03.2026
18:55
|
GÜNCELLEME:
10.03.2026
18:59

Fenerbahçe'de Nelson Semedo vedası için geri sayım başladı. Geçtiğimiz transfer döneminde Suudi Arabistan'dan yüklü kontrat önerileri alan 32 yaşındaki Nelson Semedo, ayrılık tarihi olarak gelecek yazı belirledi.

Fenerbahçe'de yıldız isme veda: Ara transferde gitmedi ve gelecek yazı bekledi!

0:00 88
Fenerbahçe'de yıldız isme veda: Ara transferde gitmedi ve gelecek yazı bekledi!

FENERBAHÇE'DE NELSON SEMEDO AYRILIĞI: SUUDİ ARABİSTAN'A TRANSFER OLUYOR!

Fenerbahçe'nin Portekizli savunmacısı Nelson Semedo, menajerler aracılığıyla gelen Suudi Arabistan tekliflerini beklemeye aldı! Esasen ise yıldız bek, ara transfer döneminde ayrılarak Fenerbahçe'deki hikâyesini yarım bırakmak istemedi ve gelecek yaz için söz kesti. Süreçten hareketle Nelson Semedo'nun, birkaç ay sonra Fenerbahçe'ye veda etmesi ve Suudi Arabistan'a resmen transfer olması bekleniyor.

Fenerbahçe'de yıldız isme veda: Ara transferde gitmedi ve gelecek yazı bekledi!

FENERBAHÇE SONRASINDA NELSON SEMEDO'YA YÜKLÜ KONTRAT

Fenerbahçe ile 2027 yazına kadar sözleşmesi bulunan Nelson Semedo, Suudi Arabistan'a yüklü bir maaş anlaşmasıyla transfer olacak ve kariyerindeki son ciddi imzayı atacak! İlave olarak da Nelson Semedo'nun çalıştığı menajerlik şirketinin, bu ayrılık döneminde ciddi bir komisyon alması bekleniyor.

Fenerbahçe'de yıldız isme veda: Ara transferde gitmedi ve gelecek yazı bekledi!

NELSON SEMEDO VE FENERBAHÇE PERFORMANSI

Fenerbahçe'nin geçen yaz bedelsiz şekilde kadrosuna kattığı Nelson Semedo, sarı lacivertliler ile şu ana kadar 32 maça çıkmış ve 1 gol ile 2 asistlik skor üretmişti.

Sıkça Sorulan Sorular

NELSON SEMEDO FENERBAHÇE ÖNCESİNDE HANGİ TAKIMDAYDI?
Portekizli bek, Wolves forması giyiyordu.
ETİKETLER
#Spor
#Spor
