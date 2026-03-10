Fenerbahçe'de yıldız isme veda: Ara transferde gitmedi ve gelecek yazı bekledi!

Fenerbahçe'de Nelson Semedo vedası için geri sayım başladı. Geçtiğimiz transfer döneminde Suudi Arabistan'dan yüklü kontrat önerileri alan 32 yaşındaki Nelson Semedo, ayrılık tarihi olarak gelecek yazı belirledi.

FENERBAHÇE'DE NELSON SEMEDO AYRILIĞI: SUUDİ ARABİSTAN'A TRANSFER OLUYOR!

Fenerbahçe'nin Portekizli savunmacısı Nelson Semedo, menajerler aracılığıyla gelen Suudi Arabistan tekliflerini beklemeye aldı! Esasen ise yıldız bek, ara transfer döneminde ayrılarak Fenerbahçe'deki hikâyesini yarım bırakmak istemedi ve gelecek yaz için söz kesti. Süreçten hareketle Nelson Semedo'nun, birkaç ay sonra Fenerbahçe'ye veda etmesi ve Suudi Arabistan'a resmen transfer olması bekleniyor.

FENERBAHÇE SONRASINDA NELSON SEMEDO'YA YÜKLÜ KONTRAT

Fenerbahçe ile 2027 yazına kadar sözleşmesi bulunan Nelson Semedo, Suudi Arabistan'a yüklü bir maaş anlaşmasıyla transfer olacak ve kariyerindeki son ciddi imzayı atacak! İlave olarak da Nelson Semedo'nun çalıştığı menajerlik şirketinin, bu ayrılık döneminde ciddi bir komisyon alması bekleniyor.

NELSON SEMEDO VE FENERBAHÇE PERFORMANSI

Fenerbahçe'nin geçen yaz bedelsiz şekilde kadrosuna kattığı Nelson Semedo, sarı lacivertliler ile şu ana kadar 32 maça çıkmış ve 1 gol ile 2 asistlik skor üretmişti.