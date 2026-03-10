Roma'dan büyük atılım: Francesco Totti geri dönüyor!

Roma yönetimi ve Francesco Totti arasında sürpriz bir görüşme gerçekleşti. Corriere dello Sport'taki habere göre Roma, kulübün yüzü olması için Francesco Totti ile söz kesti.

ROMA'DAN EKONOMİK HAMLE VE FRANCESCO TOTTI'NİN YENİ ROLÜ

Dünya pazarında yer edinmek isteyen Roma, takımın efsanesi Francesco Totti'nin başında olduğu bir yapılanma tasarladı! Esasen ise tarihi kulüp, bundan sonraki süreçte özel sponsorluk anlaşmaları imzalamaya karar verdi ve Roma markasını küresel ölçekte güçlendirme hazırlıklarına girişti.

FRANCESCO TOTTI VE ROMAYA ADANMIŞ HAYATI

Kariyeri boyunca sadece Roma'da oynayan ve Çizme ekibiyle yaklaşık 25 yıl sahaya çıkan Francesco Totti, bu süreçte 785 kez forma giymiş ve 307 gol ile 205 asistlik unutulmaz bir istatistik yakalamıştı.