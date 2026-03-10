Menü Kapat
Editor
 | Burak Ayaydın

Roma'dan büyük atılım: Francesco Totti geri dönüyor!

Roma'dan büyük bir atılım geldi. İtalya temsilcisi, tüm dünyada ses getirmek adına kulüp efsanesi Francesco Totti ile yeni bir anlaşma yaptı.

Roma'dan büyük atılım: Francesco Totti geri dönüyor!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
10.03.2026
saat ikonu 18:33
|
GÜNCELLEME:
10.03.2026
saat ikonu 18:36

Roma yönetimi ve Francesco Totti arasında sürpriz bir görüşme gerçekleşti. Corriere dello Sport'taki habere göre Roma, kulübün yüzü olması için Francesco Totti ile söz kesti.

Roma'dan büyük atılım: Francesco Totti geri dönüyor!

ROMA'DAN EKONOMİK HAMLE VE FRANCESCO TOTTI'NİN YENİ ROLÜ

Dünya pazarında yer edinmek isteyen Roma, takımın efsanesi Francesco Totti'nin başında olduğu bir yapılanma tasarladı! Esasen ise tarihi kulüp, bundan sonraki süreçte özel sponsorluk anlaşmaları imzalamaya karar verdi ve Roma markasını küresel ölçekte güçlendirme hazırlıklarına girişti.

Roma'dan büyük atılım: Francesco Totti geri dönüyor!

FRANCESCO TOTTI VE ROMAYA ADANMIŞ HAYATI

Kariyeri boyunca sadece Roma'da oynayan ve Çizme ekibiyle yaklaşık 25 yıl sahaya çıkan Francesco Totti, bu süreçte 785 kez forma giymiş ve 307 gol ile 205 asistlik unutulmaz bir istatistik yakalamıştı.

Sıkça Sorulan Sorular

FRANCESCO TOTTI'Yİ HANGİ KULÜPLER İSTEMİŞTİ?
Real Madrid ve Manchester United gibi devler İtalyan yıldızı transfer etmek istemiş ama Francesco Totti teklifleri reddederek Roma'da kalmıştı.
ETİKETLER
#Spor
#Spor
