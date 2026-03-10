Kategoriler
Fatih Terim, Arda Turan'ı ziyaret etti. Halihazırda Shakhtar Donetsk'i çalıştıran Arda Turan, sosyal medya hesabından paylaşım gerçekleştirdi.
https://x.com/FCShakhtar/status/2031039608645935427?s=20
Fatih Terim ile fotoğrafını paylaşan Arda Turan, "Hocamdan muhteşem bir gece sürprizi. Desteğiniz için çok teşekkür ederiz hocam, sizi çok seviyoruz." ifadelerini kullandı.
Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu da gecenin ardından sabah saatlerinde Shakhtar Donetsk'in İstanbul'daki antrenmanını ziyaret etti ve Arda Turan ile görüştü.