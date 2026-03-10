Real Madrid'den teknik direktör seçiminde ters köşe!

Real Madrid yönetiminin teknik direktör arayışlarında flaş bir gelişme yaşandı. Halihazırda Jürgen Klopp ve Zinedine Zidane gibi isimlerle anılan Kral'ın Takımı, sürpriz bir hamleyle 54 yaşındaki Mauricio Pochettino'yu da gündemine aldı.

REAL MADRID'DE MAURICIO POCHETTINO HAMLESİ

Amerika Birleşik Devletleri Milli Takımı'ndaki görevine devam eden Arjantinli antrenör, an itibarıyla Real Madrid'e yazıldı! Haberde kulüp başkanı Florentino Perez'in özellikle takipte olduğu isimler arasında gösterilen Mauricio Pochettino, sportif projeleri şekillendirme kabiliyetiyle de ayrıca öne çıkarıldı.

MAURICIO POCHETTINO VE ABD PERFORMANSI

Amerika Birleşik Devletleri Milli Takımı ile 2026 Dünya Kupası'nda yer almaya hazırlanan Mauricio Pochettino, şu ana kadar milli takım seviyesinde 22 mücadelede yer almış ve maç başına 1.95 puan ortalaması tutturmuştu.