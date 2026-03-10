Menü Kapat
TGRT Haber
 Burak Ayaydın

Real Madrid'den teknik direktör seçiminde ters köşe!

Real Madrid'den teknik direktör seçiminde ters köşe geldi. İspanyol devi, ESPN'de yer alan habere göre Mauricio Pochettino'yu da listeye ekledi.

Real Madrid'den teknik direktör seçiminde ters köşe!
yönetiminin arayışlarında flaş bir gelişme yaşandı. Halihazırda Jürgen Klopp ve Zinedine Zidane gibi isimlerle anılan Kral'ın Takımı, sürpriz bir hamleyle 54 yaşındaki Mauricio Pochettino'yu da gündemine aldı.

Real Madrid'den teknik direktör seçiminde ters köşe!

REAL MADRID'DE MAURICIO POCHETTINO HAMLESİ

Amerika Birleşik Devletleri Milli Takımı'ndaki görevine devam eden Arjantinli antrenör, an itibarıyla Real Madrid'e yazıldı! Haberde kulüp başkanı Florentino Perez'in özellikle takipte olduğu isimler arasında gösterilen Mauricio Pochettino, sportif projeleri şekillendirme kabiliyetiyle de ayrıca öne çıkarıldı.

Real Madrid'den teknik direktör seçiminde ters köşe!

MAURICIO POCHETTINO VE ABD PERFORMANSI

Amerika Birleşik Devletleri Milli Takımı ile 2026 Dünya Kupası'nda yer almaya hazırlanan Mauricio Pochettino, şu ana kadar milli takım seviyesinde 22 mücadelede yer almış ve maç başına 1.95 puan ortalaması tutturmuştu.

Sıkça Sorulan Sorular

ARJANTİNLİ ÇALIŞTIRICI HANGİ TAKIMLARDA GÖREV ALMIŞTI?
Esas çıkışını Tottenham ile yapan Mauricio Pochettino, PSG ve Chelsea gibi devleri de yönetmişti.
