Galatasaray'da Liverpool maçı için rekor prim! Dursun Özbek: Turu geçin, serveti kapın!

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde tarihi gece öncesi Galatasaray’da prim dopingi. Liverpool’u saf dışı bırakıp Avrupa’nın en büyük 8 takımı arasına girmeyi hedefleyen yönetim, takıma dağıtılacak ödül miktarını belirledi. Oyuncuları 'prim zengini' yapacak bu hamle sonrası Florya’da moraller tavan yaptı. İşte detaylar...

10.03.2026
14:24
10.03.2026
14:24

’nde temsilcimiz , Avrupa’nın en büyüğü olma yolunda dev bir engelle karşı karşıya. Sarı-kırmızılılar, son 16 turu ilk maçında İngiliz devi ’u cehenneme çevirmeye hazırlanan ’ta ağırlıyor.

Galatasaray'da Liverpool maçı için rekor prim! Dursun Özbek: Turu geçin, serveti kapın!

0:00 132
Galatasaray'da Liverpool maçı için rekor prim! Dursun Özbek: Turu geçin, serveti kapın!

ASLAN KENDİ EVİNDE AVANTAJ PEŞİNDE

Lig etabında karşılaştığı rakibiyle bir kez daha kozlarını paylaşacak olan Aslan, rövanş öncesi İngiltere’ye avantajlı gitmek istiyor. Teknik direktör Okan Buruk’un galibiyet planları hazır. Saat 20.45’te başlayacak dev randevuda tribünlerin tıklım tıklım olması beklenirken, biletlerin günler öncesinden tükendiği öğrenildi.

Galatasaray'da Liverpool maçı için rekor prim! Dursun Özbek: Turu geçin, serveti kapın!

TRİBÜNLERDE OSİMHEN RÜZGARI ESECEK!

Juventus’u saf dışı bırakan golleriyle adını Galatasaray tarihine altın harflerle yazdıran Victor , Avrupa’daki 13 gollü rekorunu geliştirmek için sahaya çıkıyor. Sarı-kırmızılı taraftarlar, Nijeryalı yıldız için kale arkasında özel bir koreografi hazırladı. Görsel şovla motive edilecek olan Osimhen, Liverpool savunmasının en korkulu rüyası olacak.

Galatasaray'da Liverpool maçı için rekor prim! Dursun Özbek: Turu geçin, serveti kapın!

YÖNETİM KESENİN AĞZINI AÇTI: REKOR PRİM KAPIDA!

Galatasaray yönetimi, çeyrek final kapısının aralanması durumunda futbolcuları ödüllendirmek için harekete geçti. Juventus zaferiyle kasasını dolduran Cimbom, Liverpool’un elenmesi halinde oyunculara adeta servet dağıtacak. UEFA’dan gelecek 12.5 milyon Euro (Yaklaşık 637 milyon TL) doğrudan takıma ve kulübe nefes aldıracak.

Galatasaray'da Liverpool maçı için rekor prim! Dursun Özbek: Turu geçin, serveti kapın!

TOPLAM GELİR

Şampiyonlar Ligi’nde bu sezon 50 milyon Euro barajına yaklaşan Aslan, şimdiden prim zengini oldu. Juventus ve Beşiktaş galibiyetleri sonrası takıma yaklaşık 3.5 milyon Euro ödeme yapıldığı belirtildi.

Galatasaray'da Liverpool maçı için rekor prim! Dursun Özbek: Turu geçin, serveti kapın!

HEDEF: ÇEYREK FİNAL!

Play-off turundaki başarıdan dolayı 11 milyon Euro’luk bonusu 27 Mart’ta tahsil edecek olan sarı-kırmızılılar, Liverpool’u da devirip Avrupa’nın en iyi 8 takımı arasına girmeyi amaçlıyor.

Galatasaray'da Liverpool maçı için rekor prim! Dursun Özbek: Turu geçin, serveti kapın!
