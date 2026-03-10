Yapay zekadan Galatasaray - Liverpool maçı için nefes kesen tahmin! İşte Cimbom'un final ihtimali...

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında İngiliz devi Liverpool’u RAMS Park’ta ağırlamaya hazırlanıyor.

Bu akşam oynanacak dev randevu öncesi, futbol dünyasının kalbi İstanbul’da atarken; Yapay zeka tarafından hazırlanan dev simülasyon sonuçları sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı.

Tam 100 bin farklı senaryonun test edildiği karmaşık olasılık hesaplamalarına göre; Galatasaray’ın tur şansı ve Avrupa’nın zirvesine giden yoldaki ihtimalleri tek tek belirlendi.

RAMS PARK’TA ASLAN BİR ADIM ÖNDE!

Zorlu eşleşmenin ilk ayağında Galatasaray’ın ev sahibi avantajı rakamlara da yansıdı. Yapılan detaylı analize göre, sarı-kırmızılıların ilk maçtan galibiyetle ayrılma ihtimali %44.38 olarak öngörülüyor. Konuk ekip Liverpool’un kazanma şansı %33.05’te kalırken, beraberlik ihtimali ise %22.56 olarak hesaplandı. Ancak iki ayaklı eleme sisteminde Liverpool’un Anfield avantajı da hesaba katıldığında, Galatasaray’ın adını çeyrek finale yazdırma oranı %38 olarak dikkat çekiyor.

GALATASARAY’IN KUPA YOLCULUĞU: ADIM ADIM İHTİMALLER

Cimbom’un Avrupa’nın devlerine karşı vereceği mücadelede tur ilerledikçe oranlar şu şekilde şekilleniyor:

Yarı Final: %15

%15 Final: %6

%6 Şampiyonluk: %1.7

DEVLER LİGİ'NDE FAVORİ KİM? ŞAMPİYONLUK LİSTESİ ŞAŞIRTTI!

Turnuvanın genel tablosuna bakıldığında ise İngiliz ekiplerinin ağırlığı hissediliyor. Şampiyonlar Ligi kupasını müzesine götürmesi en muhtemel takımlar sıralamasında Manchester City zirveyi kimseye bırakmadı:

Manchester City: %19.2 Real Madrid: %16.8 Bayern Münih: %14.6 Arsenal: %12.1 Liverpool: %9.7 Barcelona: %8.6 PSG: %7.4 Chelsea %5.2 Atletico Madrid %3.6 Galatasaray: %1.7... Diğer takımlar toplamı %1.1

FİNALDE DEV EŞLEŞME BEKLENTİSİ

Simülasyon sonuçları, futbolseverlerin rüyalarını süsleyen olası final eşleşmelerini de ortaya koydu. En yüksek ihtimalli final senaryosu %9.4 ile Manchester City - Barcelona olurken, onu %8.7 ile Real Madrid - Bayern Münih takip ediyor.

"SÜRPRİZLERİN TAKIMI" GALATASARAY!

Verilerde en dikkat çeken detay ise "Sürpriz Senaryolar" kısmında yaşandı. Favori takımların elendiği %11'lik "mucize" senaryolarında, finale çıkma olasılığı en yüksek 3 takım arasında Galatasaray da yer alıyor. Atalanta ve Atletico Madrid ile birlikte "Kara At" (Dark Horse) olarak gösterilen temsilcimiz, Avrupa'da yeni bir destan yazmaya aday.