Fenerbahçe'den tüm çalışanlarına dev jest! Kişi başı 300 bin TL promosyon ödenecek

Trendyol Süper Lig devi Fenerbahçe, bu kez personeline yönelik attığı adımlarla spor kamuoyunun dikkatini çekti. Sarı-lacivertli yönetim, ekonomik anlamda çalışanlarının yanında olduğunu hissettirecek dev bir karara imza attı.

HER ÇALIŞANA 300 BİN TL

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe yönetimi, kulüp bünyesinde mesai harcayan tüm personeline sponsorlardan elde edilen gelirden kişi başı 300 bin TL promosyon ödemesi yapma kararı aldı.

YÜKSEK MOTİVASYON VE AİDİYET

Yönetimin aldığı bu kararın arkasında, kulüp içi çalışma disiplinini ve personelin motivasyonunu en üst seviyeye çıkarma isteği yatıyor. Şampiyonluk yolunda sadece sporcuların değil, mutfaktaki emekçilerin de enerjisinin önemli olduğunu vurgulayan bu hamle, spor dünyasında "örnek bir yönetim vizyonu" olarak değerlendirildi.