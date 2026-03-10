Menü Kapat
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
Aktüel
 Hüseyin Bahcivan

Galatasaray Liverpool kadro değeri 2026! En değerli futbolcuların listesi

Galatasaray ile Liverpool UEFA Şampiyonlar Ligi'nin son 16 turu kapsamında karşı karşıya gelecek. İki takım arasında oynanacak olan ilk karşılaşma bugün RAMS Park'ta oynanacak. Saat 20.45'te başlayacak olan kritik karşılaşma öncesinde Galatasaray, Liverpool kadro değerleri gündem oldu. Taraftarlar tarafından Galatasaray ve Liverpool'daki en değerli futbolcuların listesi araştırılıyor. İki takım tarihlerinde 6. kez karşı karşıya gelecekler.

Galatasaray Liverpool kadro değeri 2026! En değerli futbolcuların listesi
, kadro değerleri kritik karşılaşma öncesinde gündeme geldi. UEFA 'nde son 16 turu karşılaşmaları bugün başlıyor. Mücadeleler kapsamında temsilcimiz Galatasaray, İngiliz ekibi Liverpool ile karşı karşıya gelecek. Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen kritik karşılaşma saat 20.45'te oynanacak. Karşılaşmanın saatinin yakınlaşmasıyla birlikte Galatasaray - Liverpool kadro değeri, en değerli futbolcuların listesi araştırılmaya başlandı.

Galatasaray Liverpool kadro değeri 2026! En değerli futbolcuların listesi

LİVERPOOL KADRO DEĞERİ, EN DEĞERLİ FUTBOLCULAR

Liverpool'un Transfermarkt verilerine göre güncel olarak 1.02 milyar Euro kadro değeri bulunuyor. Liverpool'un kadrosunda en değerli futbolcu olarak ise 110 milyon Euro piyasa değeri ile Florian Wirtz yer alıyor. Florian Wirtz'in hemen ardından 100 milyon Euro piyasa değeri ile Alexander Isak ve Dominik Szoboszlai yer alıyor. Liverpool'un en değerli 10 futbolcusu ise şöyle:

Florian Wirtz - 110 milyon Euro

Alexander Isak - 100 milyon Euro

Dominik Szoboszlai - 100 milyon Euro

Ryan Gravenberch - 90 milyon Euro

Hugo Ekitike - 90 milyon Euro

Alexis Mac Allister - 80 milyon Euro

Cody Gakpo - 65 milyon Euro

Ibrahima Konate - 50 milyon Euro

Milos Kerkez - 40 milyon Euro

Curtis Jones - 35 milyon Euro

Galatasaray Liverpool kadro değeri 2026! En değerli futbolcuların listesi

GALATASARAY KADRO DEĞERİ, EN DEĞERLİ FUTBOLCULAR

Galatasaray'ın ise güncellenen verilere göre 344.75 milyon Euro kadro değeri bulunuyor. Sarı-kırmızılılarda piyasa değeri açısından birinci sırada ise 75 milyon Euro ile Victor Osimhen yer alıyor. Osimhen'in hemen ardından ise 26 milyon Euro ile Barış Alper Yılmaz geliyor. Sarı-kırmızılıların devre arasında kiralık olarak kadrosuna kattığı Noa Lang ise 25 milyon Euro piyasa değeri ile 3. sırada yer alıyor. Galatasaray'ın piyasa değeri açısından en değerli 10 futbolcusu ise şöyle:

Victor Osimhen - 75 milyon Euro

Barış Alper Yılmaz - 26 milyon Euro

Noa Lang - 25 milyon Euro

Wilfried Singo - 25 milyon Euro

Leroy Sane - 22 milyon Euro

Galatasaray Liverpool kadro değeri 2026! En değerli futbolcuların listesi

Gabriel Sara - 22 milyon Euro

Davinson Sanchez - 18 milyon Euro

Yunus Akgün - 18 milyon Euro

Uğurcan Çakır - 15 milyon Euro

Sacha Boey - 15 milyon Euro

#Futbol
#galatasaray
#şampiyonlar ligi
#liverpool
#Kadro Değeri
#Aktüel
