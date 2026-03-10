Galatasaray Liverpool kadro değeri 2026! En değerli futbolcuların listesi

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Galatasaray, Liverpool kadro değerleri kritik karşılaşma öncesinde gündeme geldi. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu karşılaşmaları bugün başlıyor. Mücadeleler kapsamında temsilcimiz Galatasaray, İngiliz ekibi Liverpool ile karşı karşıya gelecek. Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen kritik karşılaşma saat 20.45'te oynanacak. Karşılaşmanın saatinin yakınlaşmasıyla birlikte Galatasaray - Liverpool kadro değeri, en değerli futbolcuların listesi araştırılmaya başlandı.
Liverpool'un Transfermarkt verilerine göre güncel olarak 1.02 milyar Euro kadro değeri bulunuyor. Liverpool'un kadrosunda en değerli futbolcu olarak ise 110 milyon Euro piyasa değeri ile Florian Wirtz yer alıyor. Florian Wirtz'in hemen ardından 100 milyon Euro piyasa değeri ile Alexander Isak ve Dominik Szoboszlai yer alıyor. Liverpool'un en değerli 10 futbolcusu ise şöyle:
Florian Wirtz - 110 milyon Euro
Alexander Isak - 100 milyon Euro
Dominik Szoboszlai - 100 milyon Euro
Ryan Gravenberch - 90 milyon Euro
Hugo Ekitike - 90 milyon Euro
Alexis Mac Allister - 80 milyon Euro
Cody Gakpo - 65 milyon Euro
Ibrahima Konate - 50 milyon Euro
Milos Kerkez - 40 milyon Euro
Curtis Jones - 35 milyon Euro
Galatasaray'ın ise güncellenen verilere göre 344.75 milyon Euro kadro değeri bulunuyor. Sarı-kırmızılılarda piyasa değeri açısından birinci sırada ise 75 milyon Euro ile Victor Osimhen yer alıyor. Osimhen'in hemen ardından ise 26 milyon Euro ile Barış Alper Yılmaz geliyor. Sarı-kırmızılıların devre arasında kiralık olarak kadrosuna kattığı Noa Lang ise 25 milyon Euro piyasa değeri ile 3. sırada yer alıyor. Galatasaray'ın piyasa değeri açısından en değerli 10 futbolcusu ise şöyle:
Victor Osimhen - 75 milyon Euro
Barış Alper Yılmaz - 26 milyon Euro
Noa Lang - 25 milyon Euro
Wilfried Singo - 25 milyon Euro
Leroy Sane - 22 milyon Euro
Gabriel Sara - 22 milyon Euro
Davinson Sanchez - 18 milyon Euro
Yunus Akgün - 18 milyon Euro
Uğurcan Çakır - 15 milyon Euro
Sacha Boey - 15 milyon Euro