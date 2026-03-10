Galatasaray Liverpool kadro değeri 2026! En değerli futbolcuların listesi

Galatasaray, Liverpool kadro değerleri kritik karşılaşma öncesinde gündeme geldi. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu karşılaşmaları bugün başlıyor. Mücadeleler kapsamında temsilcimiz Galatasaray, İngiliz ekibi Liverpool ile karşı karşıya gelecek. Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen kritik karşılaşma saat 20.45'te oynanacak. Karşılaşmanın saatinin yakınlaşmasıyla birlikte Galatasaray - Liverpool kadro değeri, en değerli futbolcuların listesi araştırılmaya başlandı.

LİVERPOOL KADRO DEĞERİ, EN DEĞERLİ FUTBOLCULAR

Liverpool'un Transfermarkt verilerine göre güncel olarak 1.02 milyar Euro kadro değeri bulunuyor. Liverpool'un kadrosunda en değerli futbolcu olarak ise 110 milyon Euro piyasa değeri ile Florian Wirtz yer alıyor. Florian Wirtz'in hemen ardından 100 milyon Euro piyasa değeri ile Alexander Isak ve Dominik Szoboszlai yer alıyor. Liverpool'un en değerli 10 futbolcusu ise şöyle:

Florian Wirtz - 110 milyon Euro

Alexander Isak - 100 milyon Euro

Dominik Szoboszlai - 100 milyon Euro

Ryan Gravenberch - 90 milyon Euro

Hugo Ekitike - 90 milyon Euro

Alexis Mac Allister - 80 milyon Euro

Cody Gakpo - 65 milyon Euro

Ibrahima Konate - 50 milyon Euro

Milos Kerkez - 40 milyon Euro

Curtis Jones - 35 milyon Euro

GALATASARAY KADRO DEĞERİ, EN DEĞERLİ FUTBOLCULAR

Galatasaray'ın ise güncellenen verilere göre 344.75 milyon Euro kadro değeri bulunuyor. Sarı-kırmızılılarda piyasa değeri açısından birinci sırada ise 75 milyon Euro ile Victor Osimhen yer alıyor. Osimhen'in hemen ardından ise 26 milyon Euro ile Barış Alper Yılmaz geliyor. Sarı-kırmızılıların devre arasında kiralık olarak kadrosuna kattığı Noa Lang ise 25 milyon Euro piyasa değeri ile 3. sırada yer alıyor. Galatasaray'ın piyasa değeri açısından en değerli 10 futbolcusu ise şöyle:

Victor Osimhen - 75 milyon Euro

Barış Alper Yılmaz - 26 milyon Euro

Noa Lang - 25 milyon Euro

Wilfried Singo - 25 milyon Euro

Leroy Sane - 22 milyon Euro

Gabriel Sara - 22 milyon Euro

Davinson Sanchez - 18 milyon Euro

Yunus Akgün - 18 milyon Euro

Uğurcan Çakır - 15 milyon Euro

Sacha Boey - 15 milyon Euro