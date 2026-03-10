Menü Kapat
Ramazan Videolu Haber Biyografi
CANLI
 Burak Ayaydın

Galatasaray'ın Hakan Çalhanoğlu için yaptığı transfer teklifi duyuruldu!

Galatasaray'ın geçen yaz dönemindeki Hakan Çalhanoğlu görüşmelerine dair Calcio Mercato'dan flaş bir iddia geldi. Habere göre Galatasaray, Hakan Çalhanoğlu için 10 milyon Euro bonservis teklif etti ve kabul edilmedi.

Galatasaray'ın Hakan Çalhanoğlu için yaptığı transfer teklifi duyuruldu!
Burak Ayaydın
10.03.2026
10.03.2026
Galatasaray'ın Hakan Çalhanoğlu sürecini, İtalya basını yeniden gündeme taşıdı. Esasen ise Süper Lig devi, Hakan Çalhanoğlu'nun bonservisi için 10 milyon Euro civarlarında bir teklif yaptı ama Inter'den olumlu dönüş olmadı.

Galatasaray'ın Hakan Çalhanoğlu için yaptığı transfer teklifi duyuruldu!

INTER, HAKAN ÇALHANOĞLU İLE SÖZLEŞME UZATMAK İSTİYOR!

Galatasaray'ın transfer gündemindeki Hakan Çalhanoğlu ile sözleşme yenilemek isteyen Inter, milli yıldızdan maaşında indirime gitmesini isteyecek! Halihazırda İtalya devinden ayrılmaya ve Türkiye'de oynamaya hazırlanan 32 yaşındaki Hakan Çalhanoğlu'nun, bu öneriye olumlu yaklaşmayacağı düşünülüyor.

Galatasaray'ın Hakan Çalhanoğlu için yaptığı transfer teklifi duyuruldu!

HAKAN ÇALHANOĞLU'NUN BU SEZON RAKAMLARI

Inter ile bu takvim yılında 25 maça çıkan Hakan Çalhanoğlu, 9 gol ile 4 asistlik önemli bir katkı sağlamıştı.

Sıkça Sorulan Sorular

HAKAN ÇALHANOĞLU INTER'DEN ÖNCE HANGİ TAKIMDAYDI?
Yıldız orta saha, Milan'dan ayrılmış ve Inter'e imza atmıştı.
