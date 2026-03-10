Galatasaray'ın Hakan Çalhanoğlu için yaptığı transfer teklifi duyuruldu!

Galatasaray'ın Hakan Çalhanoğlu sürecini, İtalya basını yeniden gündeme taşıdı. Esasen ise Süper Lig devi, Hakan Çalhanoğlu'nun bonservisi için 10 milyon Euro civarlarında bir teklif yaptı ama Inter'den olumlu dönüş olmadı.

INTER, HAKAN ÇALHANOĞLU İLE SÖZLEŞME UZATMAK İSTİYOR!

Galatasaray'ın transfer gündemindeki Hakan Çalhanoğlu ile sözleşme yenilemek isteyen Inter, milli yıldızdan maaşında indirime gitmesini isteyecek! Halihazırda İtalya devinden ayrılmaya ve Türkiye'de oynamaya hazırlanan 32 yaşındaki Hakan Çalhanoğlu'nun, bu öneriye olumlu yaklaşmayacağı düşünülüyor.

HAKAN ÇALHANOĞLU'NUN BU SEZON RAKAMLARI

Inter ile bu takvim yılında 25 maça çıkan Hakan Çalhanoğlu, 9 gol ile 4 asistlik önemli bir katkı sağlamıştı.