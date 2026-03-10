Hakim Ziyech yeniden Avrupa'nın zirvesine dönüyor: Kariyeri düşüşteydi!

Hakim Ziyech'in kariyerinde flaş bir gelişme yaşandı. Ajax'ta en önemli performanslarını gösteren 32 yaşındaki Faslı, an itibarıyla Hollanda devi tarafından yeniden transfer listesine eklendi.

HAKIM ZIYECH AJAX YOLUNDA!

Halihazırda Wydad Casablanca ile 2027 yazına kadar sözleşmesi bulunan Hakim Ziyech'in, uzun bir aradan sonra Ajax'a geri dönmesi bekleniyor! Zira Faslı yıldız gibi Ajax'ın da eski performanslarından uzak olduğu dönemde, Hakim Ziyech'e kadro derinliğini artıracak önemli bir hamle gözüyle bakılıyor.

HAKIM ZIYECH VE PERFORMANSI

Wydad ile şu ana kadar 6 maça çıkan Hakim Ziyech, 2 gol ile 1 asistlik katkı sağlamıştı.