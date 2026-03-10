Menü Kapat
TGRT Haber
Spor
 Burak Ayaydın

Hakim Ziyech yeniden Avrupa'nın zirvesine dönüyor: Kariyeri düşüşteydi!

Galatasaray'ın eski futbolcularından Hakim Ziyech için flaş bir iddia gündeme geldi. AfricaFoot'un haberine göre Hakim Ziyech, uzun bir aradan sonra Ajax'a geri dönüş hazırlıklarına başladı.

Burak Ayaydın
10.03.2026
10.03.2026
saat ikonu 19:19

Hakim Ziyech'in kariyerinde flaş bir gelişme yaşandı. Ajax'ta en önemli performanslarını gösteren 32 yaşındaki Faslı, an itibarıyla Hollanda devi tarafından yeniden transfer listesine eklendi.

HAKIM ZIYECH AJAX YOLUNDA!

Halihazırda Wydad Casablanca ile 2027 yazına kadar sözleşmesi bulunan Hakim Ziyech'in, uzun bir aradan sonra Ajax'a geri dönmesi bekleniyor! Zira Faslı yıldız gibi Ajax'ın da eski performanslarından uzak olduğu dönemde, Hakim Ziyech'e kadro derinliğini artıracak önemli bir hamle gözüyle bakılıyor.

Hakim Ziyech yeniden Avrupa'nın zirvesine dönüyor: Kariyeri düşüşteydi!

HAKIM ZIYECH VE PERFORMANSI

Wydad ile şu ana kadar 6 maça çıkan Hakim Ziyech, 2 gol ile 1 asistlik katkı sağlamıştı.

Sıkça Sorulan Sorular

HAKIM ZIYECH'İN AJAX YILLARI NASILDI?
Hollanda devinde 165 kez forma giyen Ziyech, 49 ile 76 asistlik özel bir katkı sağlamış ve 40 milyon Euro bonservisle Chelsea'ye katılmıştı.
#Futbol
#Spor
