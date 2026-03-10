Menü Kapat
 | Burak Ayaydın

Rıdvan Dilmen'den Galatasaray'ın Liverpool zaferi sonrasında Mauro Icardi analizi!

Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki Liverpool zaferini Sports Digitale Youtube kanalında yorumladı. Esasen ise Rıdvan Dilmen, Galatasaray ve Liverpool maçını 'tempo' kavramına odakladı ve Mauro Icardi örneğini verdi.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Liverpool'u 1-0 mağlup etti. Galatasaray'ın tarihi gecesini analiz eden Rıdvan Dilmen, sarı kırmızılılar adına Mauro Icardi gibi isimlerin bu tempoları kaldıramayacağını belirti.

"Galatasaray, kendi bireysel hataları dışında Liverpool'a pozisyon vermedi. Gruptaki maçta Liverpool 3-4 tane pozisyon bulmuştu. Bugünkü Galatasaray, o günkü Galatasaray değildi ama buna rağmen 1-0 kazandı... O günkü Liverpool ile bugünkü Liverpool arasında bence fark yok!

Rıdvan Dilmen'den Galatasaray'ın Liverpool zaferi sonrasında Mauro Icardi analizi!

Bu maç, yeteneğin bitiremeyeceği bir seviyede oynandı. Yani çok yeteneklisiniz ama yüksek tempo sebebiyle maçı bitirmek çok kolay olmuyor. Sürekli temaslı oynamanız ve hep tetikte olmanız lazım. Mesela 87. dakikada Abdülkerim Bardakcı'ya kramp girdi. Ayrıca Ibrahima Konate, Victor Osimhen'in cezalı duruma düşmesi için bir şeyler denedi.

Rıdvan Dilmen'den Galatasaray'ın Liverpool zaferi sonrasında Mauro Icardi analizi!

Galatasaray kadrosuna baktığımızda, bugünler için oluşturulduğunu söyleriz. Bugün sahada oynayan oyuncuların bonservisleri çok yüksek. Premier Lig'den gelen isimler var ve bu takviyeler, ligimizin üstündeki tempolar için yapıldı.

Rıdvan Dilmen'den Galatasaray'ın Liverpool zaferi sonrasında Mauro Icardi analizi!

Önceden taktikler yeterli olmuyordu çünkü fizik de sürecin önemli bir parçasıydı ve aksıyordu. Galatasaray'ın boy ortalamasına baktığımızda, hem hava topları için iyi hem de bir yandan atlet bir ekip. Galatasaray genel olarak maçı istedi ama bir noktada Noa Lang gibi değişiklikler yapılması gerekti, çok normal. Diğer taraftaysa Wilfried Singo belki de Kenan Yıldız dolayısıyla ilk 11'e yazıldı. Juventus maçlarında Roland Sallai gibi isimlerin Kenan Yıldız karşısındaki savunması eksik kaldı! Süper Lig'de oluyor bazı isimler ama Şampiyonlar Ligi farklı bir seviye.

Rıdvan Dilmen'den Galatasaray'ın Liverpool zaferi sonrasında Mauro Icardi analizi!

Yine Lucas Torreira da farklı bir örnek olur bu akşam. Süper Lig'de hep onu konuşuyoruz ama bugün Mario Lemina ve Gabriel Sara da çok efor sarf etti. Herkes odaklanmıştı. Lucas Torreira'nın mücadelesinin normalleştiği bir gün oldu. Öte yandan Mauro Icardi'nin çok önemli bir kariyeri var ama bu maçı kaldıramazdı. Tempo farkının çok keskinleştiği bir geceydi."

Rıdvan Dilmen'den Galatasaray'ın Liverpool zaferi sonrasında Mauro Icardi analizi!

Sıkça Sorulan Sorular

GALATASARAY'IN 1-0'LIK LIVERPOOL ZAFERİNDE GOLÜ KİM ATMIŞTI?
Temsilcimiz, Mario Lemina ile sonuca gitmişti.
