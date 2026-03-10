Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Okan Buruk'tan Liverpool maçının rövanşı için kritik detay!

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Liverpool'u 1-0 mağlup etti. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, zorlu mücadele sonrasında rövanş kritiğinde bulundu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Okan Buruk'tan Liverpool maçının rövanşı için kritik detay!
KAYNAK:
TRT Spor
|
GİRİŞ:
10.03.2026
saat ikonu 23:44
|
GÜNCELLEME:
10.03.2026
saat ikonu 23:51

Galatasaray'da Okan Buruk'tan Liverpool zaferinin röportajı geldi. Başarılı antrenör, heyecanlı müsabakayla birlikte rövanş için de farklı bir yaklaşım gerçekleştirdi.

Okan Buruk'tan Liverpool maçının rövanşı için kritik detay!

OKAN BURUK'TAN LIVERPOOL MAÇININ RÖVANŞI İÇİN KRİTİK DETAY!

"Birincisi, bu sene ikinci galibiyetimiz Liverpool'a karşı. İlkinin tesadüf olmadığını gösterdik. Muhteşem bir atmosfer vardı. Maçın başından sonuna kadar duyguyu bize geçiren, zaman zaman biz de o duyguyu aktardık. Beraber savunma yaptık, beraber hücum yaptık. Bu çok değerli. Bence Türk futbolu için önemli ve prestijli bir galibiyet. Ülke puanına da katkımız var ama yurt dışında Türk takımlarının neler yapabileceğini gösteriyoruz. Bence bu da değerli. Juventus maçından sonra da söylemiştim. Deplasmanda oynayacağımız maçlar çok önemli. Juventus'a karşı iyi bir tecrübe yaşadık. Maçın içerisinde olmak, sonuca odaklanmadığımız, kendi oyunumuzu ortaya koyacağımız bir deplasman bizi bekleyecek. Bir avantaj yakaladık. Skor artabilirdi, 2-0, 3-0 olabilirdi. Rakibimiz golleri atsa 1-1, 2-1'i bulabilirdi. Aslında pozisyonlar vardı. Orada daha farklı bir maç olacak. Aynı duyguyla, aynı istekle, aynı tutkuyla oraya gidip elimizden gelenin en fazlasını yapacağız. İyi niyetle çalışınca sonuç geliyor. Orada da devam ettirmeye çalışacağız. Çok iyi bir takım. Hatalarınızı çok hızlıca değerlendirmeye çalışıyorlar. Bu sefer onlar pazar günü Tottenham ile oynayıp, biz cumartesi oynayacağız. 1 gün ekstra dinleneceğiz. Bakalım, elimizden gelenin en fazlasını yapacağız. İnşallah son 8'e kalan biz oluruz."

Okan Buruk'tan Liverpool maçının rövanşı için kritik detay!

Sıkça Sorulan Sorular

GALATASARAY BİR ÖNCEKİ TURDA KİMİ ELEMİŞTİ?
Temsilcimiz, Juventus'u turnuva dışına itmişti.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Rıdvan Dilmen'den Galatasaray'ın Liverpool zaferi sonrasında Mauro Icardi analizi!
Galatasaray-Liverpool maçından özel anlar: Victor Osimhen, Fatih Terim ve tribünler!
ETİKETLER
#Spor
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.