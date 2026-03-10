Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Galatasaray-Liverpool | ŞAMPİYONLAR LİGİ CANLI MAÇ ANLATIMI

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Liverpool'u ağırlıyor. İstanbul'daki zorlu mücadeleye dair tüm detaylar ve canlı maç anlatımı haberimizde.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Galatasaray-Liverpool | ŞAMPİYONLAR LİGİ CANLI MAÇ ANLATIMI
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
10.03.2026
saat ikonu 01:12
|
GÜNCELLEME:
10.03.2026
saat ikonu 01:22

Galatasaray ve Liverpool, Şampiyonlar Ligi akşamında karşılaşıyor. Hakem Jesus Gil Manzano'nun düdük çalacağı heyecanlı müsabaka, bu akşam saat 20.45 itibarıyla başlayacak.

Galatasaray-Liverpool | ŞAMPİYONLAR LİGİ CANLI MAÇ ANLATIMI

GALATASARAY-LIVERPOOL MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Uğurcan, Boey, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Lemina, Sane, Barış, Osimhen.

https://x.com/GalatasaraySK/status/2031112797480776048?s=20

Liverpool: Mamardashvili, Frimpong, Konate, Van Dijk, Robertson, Szoboszlai, Mac Allister, Wirtz, Salah, Gakpo, Ekitike.

https://x.com/LFC/status/2031068757536260368?s=20

GALATASARAY LIVERPOOL KARŞISINDA TAM KADRO!

Temsilcimiz; Avrupa listesine yazmadığı oyuncular dışında, tam kadro olarak süreci tamamladı.

Galatasaray-Liverpool | ŞAMPİYONLAR LİGİ CANLI MAÇ ANLATIMI

Galatasaray'ın Liverpool maçı kadrosu:

Uğurcan Çakır, Günay Güvenç, Batuhan Şen, Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Eren Elmalı, Abdülkerim Bardakcı, Wilfried Singo, Sacha Boey, Gabriel Sara, İlkay Gündoğan, Kaan Ayhan, Lucas Torreira, Mario Lemina, Mauro Icardi, Victor Osimhen, Leroy Sane, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Noa Lang, Yaser Asprilla, Ahmed Kutucu.

Galatasaray-Liverpool | ŞAMPİYONLAR LİGİ CANLI MAÇ ANLATIMI

GALATASARAY LIVERPOOL KARŞISINDA AVANTAJ PEŞİNDE

18 Mart Çarşamba günü İngiltere'de rövanş için sahaya çıkacak olan Galatasaray, İstanbul'daki ilk maçta avantajlı bir skor almayı hedefleyecek.

Galatasaray-Liverpool | ŞAMPİYONLAR LİGİ CANLI MAÇ ANLATIMI

GALATASARAY GRUP ETABINDA LIVERPOOL'U MAĞLUP ETMİŞTİ

Şampiyonlar Ligi'nin grup aşamasında Liverpool'u konuk eden Galatasaray, Victor Osimhen'in penaltıdan attığı golle 1-0 galip gelmişti.

Galatasaray-Liverpool | ŞAMPİYONLAR LİGİ CANLI MAÇ ANLATIMI

Sıkça Sorulan Sorular

GALATASARAY TARİHİNDEKİ EN BÜYÜK ŞAMPİYONLAR LİGİ BAŞARISI NEDİR?
Temsilcimiz, çeyrek finale kadar yükselmiş ama devamını getirememişti.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Liverpool'un fiziksel dezavantajlı taraftarlarından Galatasaray'ın stadyum politikası için anlamlı açıklama!
Transfer gündemindeki Ozan Kabak'tan samimi açıklamalar: "Galatasaray-Liverpool eşleşmesini takip edeceğim"
ETİKETLER
#Spor
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.