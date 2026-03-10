Galatasaray-Liverpool | ŞAMPİYONLAR LİGİ CANLI MAÇ ANLATIMI

Galatasaray ve Liverpool, Şampiyonlar Ligi akşamında karşılaşıyor. Hakem Jesus Gil Manzano'nun düdük çalacağı heyecanlı müsabaka, bu akşam saat 20.45 itibarıyla başlayacak.

GALATASARAY-LIVERPOOL MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Uğurcan, Boey, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Lemina, Sane, Barış, Osimhen.

Liverpool: Mamardashvili, Frimpong, Konate, Van Dijk, Robertson, Szoboszlai, Mac Allister, Wirtz, Salah, Gakpo, Ekitike.

GALATASARAY LIVERPOOL KARŞISINDA TAM KADRO!

Temsilcimiz; Avrupa listesine yazmadığı oyuncular dışında, tam kadro olarak süreci tamamladı.

Galatasaray'ın Liverpool maçı kadrosu:

Uğurcan Çakır, Günay Güvenç, Batuhan Şen, Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Eren Elmalı, Abdülkerim Bardakcı, Wilfried Singo, Sacha Boey, Gabriel Sara, İlkay Gündoğan, Kaan Ayhan, Lucas Torreira, Mario Lemina, Mauro Icardi, Victor Osimhen, Leroy Sane, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Noa Lang, Yaser Asprilla, Ahmed Kutucu.

GALATASARAY LIVERPOOL KARŞISINDA AVANTAJ PEŞİNDE

18 Mart Çarşamba günü İngiltere'de rövanş için sahaya çıkacak olan Galatasaray, İstanbul'daki ilk maçta avantajlı bir skor almayı hedefleyecek.

GALATASARAY GRUP ETABINDA LIVERPOOL'U MAĞLUP ETMİŞTİ

Şampiyonlar Ligi'nin grup aşamasında Liverpool'u konuk eden Galatasaray, Victor Osimhen'in penaltıdan attığı golle 1-0 galip gelmişti.