Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Kredi ve kart borcu olana müjde! Bankalar yarışa girdi: 60 ay vade ve erteleme

Mart 10, 2026 16:13
1
Kredi ve kredi kartı borcu

Kredi ve kredi kartı borcu ödemekte zorlanan tüketiciler alternatif yol arıyor.  BDDK’nın çizdiği yeni çerçeve doğrultusunda bankalar, borçları sadece bölmekle kalmıyor, "ödemesiz dönem" imkanıyla vatandaşa zaman kazandırıyor.

2
takibe düşen borç

Hisse.net'te yer alan habere göre, kamu ve özel bankalar, müşteri sadakatini korumak ve takibe düşen borç oranlarını azaltmak adına birçok kolaylık sunuyor. Bunların için biriken borçları kapatmak için ödemesiz dönem, erteleme gibi seçenekler bulunuyor.

3
ekstre borçları için 4 aya kadar erteleme

• VakıfBank: Kamu bankası güvencesiyle hazırlanan pakette, ekstre borçları için 4 aya kadar erteleme seçeneği sunuluyor.
 

4
"borç kapatma kredisi

• DenizBank: Dağınık borçları tek bir çatı altında toplayan "borç kapatma kredisi" ile 6 ay boyunca sadece faiz ödemeli veya anapara ödemesiz dönem fırsatı sağlıyor.
 

5
borçlar 48 ile 60 ay arasında değişen vadelerle

• Ziraat Bankası ve Halkbank: Devlerin rekabetinde vade süresi rekor seviyeye çıktı. BDDK standartları dahilinde borçlar 48 ile 60 ay arasında değişen vadelerle uzun bir zamana yayılıyor.

 

6
NASIL YAPILANDIRMA YAPILIR?

NASIL YAPILANDIRMA YAPILIR?

Kredi yapılandırma, mevcut borcun güncel faiz oranları ve yeni bir ödeme planıyla "sıfırlanıp" yeniden kredilendirilmesidir. Bu süreçte banka, ödenemeyen bakiyeyi kapatır ve size daha düşük taksitli, yeni bir takvim sunar.

 

7
kredi notu

Yapılandırma için bankanın sizi aramasını beklemek zorunda değilsiniz. Borcunuzun gecikmeye girmesini beklemeden başvurmak, kredi notunuzun (Findeks) düşürülmesini önler.
 

8
HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Yapılandırma hesaplamasında sabit bir formül bulunmuyor. Borcun türü (konut, ihtiyaç, kart), kalan anapara ve seçilen vade süresi maliyeti doğrudan etkiliyor.
 

9
Kredi ve kredi kartı borcu

Her bankanın sunduğu faiz oranı farklı olduğu için borcunuzu taşımadan önce farklı bankalardan teklif almanız yararlı olacaktır.

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.