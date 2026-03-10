Kredi ve kart borcu olana müjde! Bankalar yarışa girdi: 60 ay vade ve erteleme

Kategoriler
Kredi ve kredi kartı borcu ödemekte zorlanan tüketiciler alternatif yol arıyor. BDDK’nın çizdiği yeni çerçeve doğrultusunda bankalar, borçları sadece bölmekle kalmıyor, "ödemesiz dönem" imkanıyla vatandaşa zaman kazandırıyor.
Hisse.net'te yer alan habere göre, kamu ve özel bankalar, müşteri sadakatini korumak ve takibe düşen borç oranlarını azaltmak adına birçok kolaylık sunuyor. Bunların için biriken borçları kapatmak için ödemesiz dönem, erteleme gibi seçenekler bulunuyor.
• VakıfBank: Kamu bankası güvencesiyle hazırlanan pakette, ekstre borçları için 4 aya kadar erteleme seçeneği sunuluyor.
• DenizBank: Dağınık borçları tek bir çatı altında toplayan "borç kapatma kredisi" ile 6 ay boyunca sadece faiz ödemeli veya anapara ödemesiz dönem fırsatı sağlıyor.
• Ziraat Bankası ve Halkbank: Devlerin rekabetinde vade süresi rekor seviyeye çıktı. BDDK standartları dahilinde borçlar 48 ile 60 ay arasında değişen vadelerle uzun bir zamana yayılıyor.
Kredi yapılandırma, mevcut borcun güncel faiz oranları ve yeni bir ödeme planıyla "sıfırlanıp" yeniden kredilendirilmesidir. Bu süreçte banka, ödenemeyen bakiyeyi kapatır ve size daha düşük taksitli, yeni bir takvim sunar.
Yapılandırma için bankanın sizi aramasını beklemek zorunda değilsiniz. Borcunuzun gecikmeye girmesini beklemeden başvurmak, kredi notunuzun (Findeks) düşürülmesini önler.
Yapılandırma hesaplamasında sabit bir formül bulunmuyor. Borcun türü (konut, ihtiyaç, kart), kalan anapara ve seçilen vade süresi maliyeti doğrudan etkiliyor.
Her bankanın sunduğu faiz oranı farklı olduğu için borcunuzu taşımadan önce farklı bankalardan teklif almanız yararlı olacaktır.