Vefatıyla Türkiye'yi yasa boğan Güllü'nün ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı. Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in tutuklandığı olay sırasında evde bulunan Sultan Nur Ulu'nun mahkeme ifadesi ortaya çıktı.

GÜLLÜ'NÜN DÜŞTÜĞÜ ANLARIN SES KAYITLARI ORTAYA ÇIKTI

Beyaz Tv'de yayınlanan Esra Ezmeci ile Yeni Baştan programında Güllü'nün ölümüyle ilgili çok konuşulacak detaylar ortaya çıktı. Güllü'nün düştüğü ilk anların ses kayıtları ortaya çıktı. Videoda çok kez Osman dendiği dikkat çekerken, evde bulunan Tuğyan Ülkem Gülter ve Sultan Nur Ulu'nun haricinde bir erkek sesinin de geldiği öne sürüldü.

GÜLLÜ'NÜN ÖLÜMÜNDE SULTAN NUR ULU'NUN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Yalova'nın Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi'nde, 26 Eylül tarihinde bir apartmanın 5'inci katındaki kapalı teras penceresinden düşerek hayatını kaybeden 52 yaşındaki ünlü şarkıcı Güllü'nün ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma çerçevesinde olay sırasında evde olduğu bilinen Sultan Nur Ulu'nun mahkeme ifadesi ortaya çıktı. Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter "tasarlayarak yakın akrabayı öldürmek" suçundan tutuklanırken, Sultan Nur Ulu'ya ise ev hapsi verilmişti. Ulu, ifadesinde arkadaşı Tuğyan Ülkem Gülter'in annesini pencereden ittiğini itiraf etti.

Ulu, olay sonrası Hülya isimli bir yakınının evine gittiğini dile getirerek, "Biz evdeyken Hülya abla yanımıza gelmişti. Bana 'Gel seni bana götüreyim' dedi. Ben onunla birlikte onun evine gittim. Hülya abla, Güllü'nün öldürüldüğünden emin bir şekilde bana yönelik 'Eğer böyle bir durum varsa, ki bence var dikkat et kendine. O Güllü'nün kızı' dedi. Ben onların güçlü bir aile olmasından dolayı korktuğum için Güllü'nün ölümüne dair şahit olmuş olduğum durumu Hülya abla dahil kimseye söyleyemedim. Ertesi gün cenaze olduktan sonra yeni tanımış olduğum Bircan abla bana 'Bak kızım sen Tuğyan'ı tanımıyorsun. Ben ne olduğunu bilmiyorum, bunu Tuğyan'ın yapmış olabileceğini düşünmüyorum. Kendine çok dikkat et' dedi. İnsanlar bana ne olduğunu soruyorlardı, ancak ben kimseye bir şey anlatamıyordum. Ben Tuğyan'ın bu süreçte bana ne yapacağını bilmediğim için üzerime suçlamayı atabileceğinden endişe ederek yanlarından ayrılmadım" dedi.