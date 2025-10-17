Fenerbahçe Beko Bayern Münih maç sonucu kaç kaç? EuroLeague'de harika zafer

EuroLeague'in beşinci haftasında Fenerbahçe Beko, evinde konuk ettiği Bayern Münih'i 88-73 yendi.

Periyodun son kısmında art arda 2 dış atış isabeti bulan Almanya'nın Bayern Münih, çeyreği 20-14 önde bitirdi.

Mücadelenin ikinci periyoduna daha etkili başlayan ev sahibi takım, soyunma odasına 37-32 üstünlükle gitti.

Fenerbahçe Beko, farkı çift basamaklara çıkardığı karşılaşmada final periyoduna 16 sayı farkla 62-46 önde girdi.

Son periyoda 10-0'lık seriyle başlayan ve farkı 26 sayıya kadar artıran Fenerbahçe Beko, parkeden 88-73 galip ayrıldı.

Müsabakayı, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, genel sekreter Orhan Demirel, basketboldan sorumlu yönetici Cem Ciritçi ile yöneticilerden Taner Sönmezer ve Adem Köz de tribünden izledi.