Canlı Yayın
15°
 Banu İriç

Bütçe maratonu başlıyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla TBMM'ye sunuldu

Türkiye'nin önümüzdeki yıl elde edeceği gelir ve harcama tutarlarına dair resmi bütçe planını içeren 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi Meclis'e sunuldu. Yapılacak görüşmelerin ardından TBMM Kurulunda yapılacak oylamayla uygulamaya geçilecek.

Bütçe maratonu başlıyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla TBMM'ye sunuldu
16.10.2025
22:43
16.10.2025
22:43

Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanan 2026 yılı bütçesine dair teklif Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 'ye gönderildi.

Bütçe maratonu başlıyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla TBMM'ye sunuldu

TÜRKİYE'NİN 2026 BÜTÇESİ GÖRÜŞÜLECEK

Türkiye'nin savunma, sağlık, eğitim, personel ve yatırım gibi konularındaki giderlerine dair hesapların yer aldığı teklif öncelikle TBMM Başkanlığı tarafından Plan ve Komisyonuna havale edilerek görüşülecek.

2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ve 2024 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi ile Sayıştay raporlarının komisyondaki müzakerelerinin bir ay sürmesi öngörülüyor.

Bütçe maratonu başlıyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla TBMM'ye sunuldu

Plan ve Bütçe Komisyonundaki bütçe görüşmelerine, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın 23 Ekim Perşembe yapacağı sunumla başlanacak.

Sunumun ardından komisyon üyelerinin hazırlıkları için çalışmalara bir hafta ara verilecek.

Komisyon müzakerelerinin tamamlanmasının ardından süreç TBMM Genel Kurulunda devam edecek.

#Ekonomi
#tbmm
#bütçe
#Türkiye Bütçesi
#Cumhurbaşkanı Açıklamaları
#2026 Bütçesi
#Ekonomi
