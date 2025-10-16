Menü Kapat
Benim Sayfam
 Ümit Buget

Memur ve memur emeklisine ek zam talebi!

Memur-Sen üyeleri, 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin TBMM'ye sunulmasının öncesinde kamu görevlilerinin taleplerini dile getirmek amacıyla Meclis önünde eylem düzenledi. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, emekliye de yansıyacak seyyanen zam talep ettiklerini söyledi.

Yeni yıl yaklaşırken memur ve memur emeklisine yapılacak zam da vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.

Genel Başkanı Ali Yalçın, TBMM'de başlayacak 2026 yılı bütçe görüşmelerinin memurun alım gücünün yükseltilmesi için bir fırsat olduğunu belirterek, "Emekliye de yansıyacak şekilde bütçeye girsin istiyoruz." dedi.

Memur-Sen üyeleri, 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin TBMM'ye sunulmasının öncesinde kamu görevlilerinin taleplerini dile getirmek amacıyla Meclis önünde eylem düzenledi.

"Emeği Gören Hakkımızı Veren Bütçe İstiyoruz" yazılı pankart açan konfederasyon üyeleri, memur maaşlarının iyileştirilmesine yönelik sloganlar attı.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, burada yaptığı açıklamada, 8. Dönem Toplu Sözleşme sürecinin uzlaşmazlıkla sonuçlandığını hatırlatarak, kamuda çalışma barışının bozulduğunu ileri sürdü.

2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin yarın Meclis'e sunulacağını hatırlatan Yalçın, bütçe görüşmelerinde memurların yaşadığı adaletsizliğin giderilmesi gerektiğini belirtti.

Yalçın, memur ve memur emeklisinin kayıplarının artarak devam ettiği değerlendirmesinde bulunarak, "Kamuda ücret dengesi, gelir adaleti ve çalışma barışı sağlansın istiyoruz. Bunun için Meclis eksiği tamamlamalı, yanlışı düzeltmelidir." diye konuştu.

'BÜTÇE MEMURU GÖRSÜN, HAKKIMIZI VERSİN'

Ekonomideki gelişmelere değinen Yalçın, kamu görevlilerinin maaşlarının yüzde 50'den fazlasını kiraya ödediğini söyledi.

Yalçın, kamuda çalışanların ücretlerindeki dengesizlikten dolayı çalışma barışının bozulduğu görüşünü savunarak, şunları kaydetti:

"Memurun ve emeklinin durumunu Meclis'teki bütün vekillerimiz, bütün siyasi partiler, hükümetin tüm yetkilileri biliyor. Bu çarpık tabloyu düzeltmek için gazi Meclis iradesini kullansın, bütçe memuru görsün, hakkımızı versin.

Bütçe görüşmelerinde memurun alım gücünün yükseltilmesi, kamuda ücret dengesinin yerine getirilmesi, çalışma barışının temin edilmesi için bir fırsat var. Emekliye de yansıyacak şekilde seyyanen zam bütçeye girsin istiyoruz. Birinci dereceye 3600 ek gösterge 7. Dönem Toplu Sözleşmesi'nde aldığımız bir karardı. Süresi içinde o kadar uğraşımıza rağmen bitirilmedi. Yıl sonu gelmeden bütçe görüşmelerinde birinci dereceye 3600 ek gösterge de Meclis'te yasalaşsın istiyoruz. Harcırah ve yiyecek yardımına ilişkin sorunlarımız çözülsün, fazla çalışma ücretinde statüler arasında adaletsizlik giderilsin istiyoruz."

Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu'nun artık ömrünü tamamladığı yönünde görüş bildiren Yalçın, yeni bir kanunun hayata geçirilmesi çağrısında bulundu.

