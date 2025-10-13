Memur ve memur emeklisi ne kadar zam alacak? İsa Karakaş rakam verdi

"Mevcut memur emeklilerinin maaşları hâlâ Emekli Sandığı Kanunu'na göre hesaplanıyor. Yani SGK'nın yeni kurallarından (2008 sonrası) farklı. Yeni sisteme girenler 25 yıllık hizmet şartı nedeniyle 2033'e kadar emekli olamayacak kadar genç, o yüzden bu analizde sadece eski usul memur emeklilerine odaklanıyoruz.

Peki, yılbaşında memur ve memur emeklileri güncellenecek yeni maaşlarıyla rahat bir nefes alacak mı? Gelin birlikte analiz edelim.