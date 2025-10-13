Milyoner'deki 'bahçe hortumu' cevabı sosyal medyada gündem oldu!

Oktay Kaynarca'nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının dün akşam yayınlanan bölümündeki yanlış cevaplanan bir soru sosyal medyada gündem oldu.

Yarışmaya katılan Ceyda Işıkal isimli kişi, ilk soruda heyecanına yenildi. Yarışmacının ilk soruda karşısına "Atasözüne göre hangisi 'yaş iken eğilir?' sorusu çıktı.

Ceyda Işıkal bu soruya “Bahçe hortumu” yanıtını verirken, Oktay Kaynarca cevap karşısında bir süre şaşkınlığını gizleyemedi.

Kaynarca, "Ceyda şaka mı yapıyorsun? Sen hiç yaşken eğilen bahçe hortumu gördün mü?" dedi. Yanıt kısa sürede sosyal medyada da gündem oldu.