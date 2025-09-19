Menü Kapat
Medya
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Kim Milyoner Olmak İster'de ilk kez doğru cevap alkışlanmadı

Kim Milyoner Olmak İster? programının son yayınlanan bölümüne Gazze sorusu gündem oldu. Yarışmacının doğru cevap vermesinin ardından Oktay Kaynarca ''Bugün alkış istemiyoruz'' sözleriyle İsrail'in saldırılarını kınadı.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
19.09.2025
saat ikonu 14:51
|
GÜNCELLEME:
19.09.2025
saat ikonu 14:51

Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekrana gelen ?'de bu hafta 'de yaşanan insani dramı hatırlatan soru dikkat çekti.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER? PROGRAMINDA GAZZE SORUSU

Oktay Kaynarca’nın sunduğu programda, yarışmacı Ahmet Atakan Demir baraj sorularını geçerek 300 bin TL değerindeki soruya kadar ilerledi.

Kim Milyoner Olmak İster'de ilk kez doğru cevap alkışlanmadı

Yarışmacının karşısına çıkan soru, " verilerine dayandırılarak Ekim 2023’ten bu yana Gazze’de tarafından her gün öldürülen çocuk sayısı kaçtır?” oldu. Demir, doğru cevabı “28” olarak verdi.

Kim Milyoner Olmak İster'de ilk kez doğru cevap alkışlanmadı

OKTAY KAYNARCA'DAN GAZZE HASSASİYETİ

Cevabın ardından Oktay Kaynarca, bu rakamın sadece resmiyette 28 olduğunu vurguladı ve “Bugün doğru cevap için alkış istemiyoruz” diyerek stüdyoya seslendi.

Kim Milyoner Olmak İster'de ilk kez doğru cevap alkışlanmadı
