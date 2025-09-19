Kim Milyoner Olmak İster'de ilk kez doğru cevap alkışlanmadı

Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekrana gelen Kim Milyoner Olmak İster?'de bu hafta Gazze'de yaşanan insani dramı hatırlatan soru dikkat çekti.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER? PROGRAMINDA GAZZE SORUSU

Oktay Kaynarca’nın sunduğu programda, yarışmacı Ahmet Atakan Demir baraj sorularını geçerek 300 bin TL değerindeki soruya kadar ilerledi.

Yarışmacının karşısına çıkan soru, "UNICEF verilerine dayandırılarak Ekim 2023’ten bu yana Gazze’de İsrail tarafından her gün öldürülen çocuk sayısı kaçtır?” oldu. Demir, doğru cevabı “28” olarak verdi.

OKTAY KAYNARCA'DAN GAZZE HASSASİYETİ

Cevabın ardından Oktay Kaynarca, bu rakamın sadece resmiyette 28 olduğunu vurguladı ve “Bugün doğru cevap için alkış istemiyoruz” diyerek stüdyoya seslendi.