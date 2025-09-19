Edip Akbayram'ın kızı Türkü Akbayram'ın baba özlemi!

"Güzel Günler Göreceğiz", "Aldırma Gönül", "Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz", gibi şarkılarıyla tanınan usta sanatçı Edip Akbayram, 2 Mart 2025 tarihinde hayatını kaybetti. Kızı Türkü Akbayram ise son konserinde babasının resmini yansıtarak duygusal bir paylaşım yaptı.

EDİP AKBAYRAM'IN KIZINDAN BABA ÖZLEMİ

Edip Akbayram'ın kendisi gibi şarkıcı kızı Türkü Akbayram, sosyal medya hesabından babasına olan özlemini dile getirdi ve "Her daim, her an kollarının altında ışığınla benimlesin, seninleyim" ifadelerini kullandı.

TÜRKÜ AKBAYRAM'IN EDİP AKBAYRAM ÖZLEMİ DİNMİYOR

Akbayram'ı sahnede anan Türkü Akbayram ardından "Seni çok özlüyorum, seni çok seviyorum" diye bir paylaşım daha yaptı.

Edip Akbayram, çoklu organ yetmezliğinden 2 Mart Pazar günü saat 19.30'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Sanatçı için ilk olarak Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda tören düzenlendi. Törenin ardından Teşvikiye Camii'nde öğle namazı kılındı.