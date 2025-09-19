Menü Kapat
22°
Magazin


 Dilek Ulusan

Edip Akbayram'ın kızı Türkü Akbayram'ın baba özlemi!

Usta sanatçı Edip Akbayram'ın kızı Türkü Akbayram, son paylaşımında babasını andı. 6 ay önce hayatını kaybeden babası Edip Akbayram'ı anan Türkü Akbayram; "Her daim benimlesin" dedi.

Edip Akbayram'ın kızı Türkü Akbayram'ın baba özlemi!
KAYNAK:
Dilek Ulusan
|
GİRİŞ:
19.09.2025
saat ikonu 14:26
|
GÜNCELLEME:
19.09.2025
saat ikonu 14:28

"Güzel Günler Göreceğiz", "Aldırma Gönül", "Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz", gibi şarkılarıyla tanınan usta sanatçı Edip Akbayram, 2 Mart 2025 tarihinde hayatını kaybetti. Kızı Türkü Akbayram ise son konserinde babasının resmini yansıtarak duygusal bir paylaşım yaptı.

EDİP AKBAYRAM'IN KIZINDAN BABA ÖZLEMİ

Edip Akbayram'ın kendisi gibi şarkıcı kızı Türkü Akbayram, sosyal medya hesabından babasına olan özlemini dile getirdi ve "Her daim, her an kollarının altında ışığınla benimlesin, seninleyim" ifadelerini kullandı.

Edip Akbayram'ın kızı Türkü Akbayram'ın baba özlemi!

TÜRKÜ AKBAYRAM'IN EDİP AKBAYRAM ÖZLEMİ DİNMİYOR

Akbayram'ı sahnede anan Türkü Akbayram ardından "Seni çok özlüyorum, seni çok seviyorum" diye bir paylaşım daha yaptı.

Edip Akbayram'ın kızı Türkü Akbayram'ın baba özlemi!

Edip Akbayram, çoklu organ yetmezliğinden 2 Mart Pazar günü saat 19.30'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Sanatçı için ilk olarak Cemal Reşit Rey Salonu'nda tören düzenlendi. Törenin ardından Teşvikiye Camii'nde öğle namazı kılındı.

Edip Akbayram'ın kızı Türkü Akbayram'ın baba özlemi!

Sıkça Sorulan Sorular

TÜRKÜ AKBAYRAM KİMDİR?
1986 yılında doğan Türkü Akbayram, Ayten-Edip Akbayram’ın kızıdır. 2013 yılında Serdar Çınar’la evlenen Türkü Akbayram, aslen Gazianteplidir.
