Magazin
Avatar
Editor
 Dilek Ulusan

Bella Hadid'in annesi Yolanda Hadid hastane odasından paylaştı! Sözleri yürek yaktı

Dünyaca ünlü model Bella Hadid, yıllardır Lyma hastalığıyla mücadele ediyor. Durumu ağırlaşan Bella Hadid hastanede tedavi altına alındı. Bella Hadid'in annesi Yolanda Hadid yaptığı paylaşımla duygulandırdı.

Bella Hadid'in annesi Yolanda Hadid hastane odasından paylaştı! Sözleri yürek yaktı
KAYNAK:
Dilek Ulusan
|
GİRİŞ:
19.09.2025
13:48
|
GÜNCELLEME:
19.09.2025
13:48

Dünyaca ünlü model 'in annesi Yolanda Hadid kendisi gibi kızının da Lyma hastalığıyla nasıl mücadele ettiğini paylaştı. Kızının hastane odasından fotoğraflar paylaşan Yolanda Hadid, duygusal bir mesaj yayınladı.

BELLA HADID'IN SON GÖRÜNTÜSÜNÜ ANNESİ PAYLAŞTI

Kızı Bella Hadid gibi uzun süre Lyma hastalığıyla mücadele eden Yolanda Hadid kızının aslında ne kadar büyük bir acı çektiğini ve ne zorluklar yaşadığını paylaştı.

Bella Hadid'in annesi Yolanda Hadid hastane odasından paylaştı! Sözleri yürek yaktı

Sosyal medya hesabından kızının tedavi sürecinden kareler paylaşan Yolanda Hadid, "Sen de anlayacaksın ki, Bella’mın sessizce acı çektiğini izlemek, içimdeki en derin umutsuzluk noktasına dokundu. Kronik nörolojik Lyme hastalığının görünmez bir engel olması, kimseye kolay kolay açıklanamaz ya da anlaşılamaz. Lyme yolculuğumuzda örnek olmaya çalışıyorum ama kendi acım, bebeğimin acı çekmesini izlemekle kıyaslanamaz" dedi.

Bella Hadid'in annesi Yolanda Hadid hastane odasından paylaştı! Sözleri yürek yaktı

15 yıldır bu hastalıkla mücadele ettiğini belirten Yolanda Hadid, "Yıllar boyunca kişisel hikayemi paylaştım ama bir noktada durmak zorundaydım. Enerjimi değiştirmeye, başkalarının yorumlarını değil, kendi şifama odaklanmaya ihtiyacım vardı. Yine de, kendi sağlığımın CEO’suyum ve on beş yıldır dünyayı karış karış aramama rağmen hâlâ herkesin erişebileceği bir tedavi bulmaya kararlıyım. Umarım çok yakında öğrendiklerimizi, gittiğimiz yerleri ve yaşadıklarımızı seninle ve Lyme topluluğumuzla paylaşacağım — laboratuvar sonuçlarımız zaferimizi gösterdiğinde" dedi.

Bella Hadid'in annesi Yolanda Hadid hastane odasından paylaştı! Sözleri yürek yaktı

Kızının sağlığına kavuşması için güzel dileklerini ileten Yolanda Hadid, "Güzel Bellita’m için: Sen yılmaz ve cesursun. Hiçbir çocuk, tedavisi olmayan kronik bir hastalıkla bedeninde acı çekmemeli. Tüm başarısız protokollere ve sayısız gerilemeye rağmen sağlığın için savaşmaya devam etme kararlılığını hayranlıkla izliyorum. 2013'te teşhis konduğundan beri yaşadığın karanlık, acı ve bilinmez cehennem için kelimeler yetersiz. Gerçek anlamda bir yaşam süremedin, yalnızca felçli beyninin hapishanesinde nasıl var olunacağını öğrendin. Savaşçı ruhunla gurur duyuyorum. Yalnız değilsin, bu süreç ne kadar uzun sürerse sürsün, her adımında arkanda olacağıma söz veriyorum" notunu düştü.

Bella Hadid'in annesi Yolanda Hadid hastane odasından paylaştı! Sözleri yürek yaktı

Sıkça Sorulan Sorular

BELLA HADID KAÇ YAŞINDA?
9 Ekim 1996 doğumlu Bella Hadid, Filistin-Hollanda asıllı Amerikalı modeldir. Kariyeri boyunca, uluslararası dergi kapaklarında 29 kez yer aldı. 2022'de İngiliz Moda Konseyi tarafından "Yılın Modeli" seçildi.
