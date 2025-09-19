Bella Hadid'in annesi Yolanda Hadid hastane odasından paylaştı! Sözleri yürek yaktı

Dünyaca ünlü model Bella Hadid'in annesi Yolanda Hadid kendisi gibi kızının da Lyma hastalığıyla nasıl mücadele ettiğini paylaştı. Kızının hastane odasından fotoğraflar paylaşan Yolanda Hadid, duygusal bir mesaj yayınladı.

BELLA HADID'IN SON GÖRÜNTÜSÜNÜ ANNESİ PAYLAŞTI

Kızı Bella Hadid gibi uzun süre Lyma hastalığıyla mücadele eden Yolanda Hadid kızının aslında ne kadar büyük bir acı çektiğini ve ne zorluklar yaşadığını paylaştı.

Sosyal medya hesabından kızının tedavi sürecinden kareler paylaşan Yolanda Hadid, "Sen de anlayacaksın ki, Bella’mın sessizce acı çektiğini izlemek, içimdeki en derin umutsuzluk noktasına dokundu. Kronik nörolojik Lyme hastalığının görünmez bir engel olması, kimseye kolay kolay açıklanamaz ya da anlaşılamaz. Lyme yolculuğumuzda örnek olmaya çalışıyorum ama kendi acım, bebeğimin acı çekmesini izlemekle kıyaslanamaz" dedi.

15 yıldır bu hastalıkla mücadele ettiğini belirten Yolanda Hadid, "Yıllar boyunca kişisel hikayemi paylaştım ama bir noktada durmak zorundaydım. Enerjimi değiştirmeye, başkalarının yorumlarını değil, kendi şifama odaklanmaya ihtiyacım vardı. Yine de, kendi sağlığımın CEO’suyum ve on beş yıldır dünyayı karış karış aramama rağmen hâlâ herkesin erişebileceği bir tedavi bulmaya kararlıyım. Umarım çok yakında öğrendiklerimizi, gittiğimiz yerleri ve yaşadıklarımızı seninle ve Lyme topluluğumuzla paylaşacağım — laboratuvar sonuçlarımız zaferimizi gösterdiğinde" dedi.

Kızının sağlığına kavuşması için güzel dileklerini ileten Yolanda Hadid, "Güzel Bellita’m için: Sen yılmaz ve cesursun. Hiçbir çocuk, tedavisi olmayan kronik bir hastalıkla bedeninde acı çekmemeli. Tüm başarısız protokollere ve sayısız gerilemeye rağmen sağlığın için savaşmaya devam etme kararlılığını hayranlıkla izliyorum. 2013'te teşhis konduğundan beri yaşadığın karanlık, acı ve bilinmez cehennem için kelimeler yetersiz. Gerçek anlamda bir yaşam süremedin, yalnızca felçli beyninin hapishanesinde nasıl var olunacağını öğrendin. Savaşçı ruhunla gurur duyuyorum. Yalnız değilsin, bu süreç ne kadar uzun sürerse sürsün, her adımında arkanda olacağıma söz veriyorum" notunu düştü.