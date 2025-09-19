Menü Kapat
TGRT Haber
'Issız Adam' mahkemeye koştu! Cemal Hünal'a sahtecilik şoku

Ünlü oyuncu Cemal Hünal verdiği oyunculuk dersleri sonrası imzasını taklit ederek ders vermeye devam eden ajansa dava açtı. Hünal, ‘’Hala ben eğitim veriyormuşum gibi eğitim programları satmaya devam ettikleri için son bir ihtarda bulunmuştum ama sahte imzayla sertifika dağıtmak bambaşka bir boyuta giriyor’’ dedi.

IHA
IHA
19.09.2025
19.09.2025
Ünlü oyuncu Cemal Hünal, eğitim verdikten sonra ayrıldığı ajansta imzasının taklit edilerek sahte sertifika düzenlendiği iddiasıyla ’na suç duyurusunda bulundu. Savcılığa sunulan dilekçesinde, ‘’Müvekkil, şüpheli ajansta bir dönem yalnızca iyi niyet çerçevesinde, kısa süreli bir oyunculuk fikir dersi vermiştir. Ne var ki söz konusu dersten sonra şüpheli kurum tarafından müvekkilin imzası taklit edilerek sertifika verilmiş, bu şekilde müvekkilin adı ve imzası kullanılarak sahte belgeler düzenlendiği ortaya çıkmıştır. Müvekkilin iradesi dışında isminin, imzasının ve fotoğraflarının ticari amaçlarla kullanılması ciddi zararlara sebep olmuştur. Şüphelilerin tespiti ile cezalandırılmalarını talep ederiz "denildi.

'Issız Adam' mahkemeye koştu! Cemal Hünal'a sahtecilik şoku

'SOSYAL MEDYADAN ÖĞRENDİM'

Konuya ilişkin adliyenin meydanında açıklama yapan Hünal, ‘’Bugün burada olmak zorunda olduğum için çok üzgünüm açıkçası ama maalesef Mecidiyeköy’de eğitim verdiğim bir ajans, benim adıma sahte imzalı eğitim sertifikaları dağıtmış. Çok üzücü bir şekilde sosyal medyadan bana teşekkür mesajı ile paylaşan öğrencilerden öğrendim ve şikayetçi olmak zorunda kaldım. Bu şekilde öğrencilerin zorda bırakılması ve kandırılıyor olduklarını düşünmem beni çok üzdü açıkçası. Benzer durumlarla ilgili ajans çalışanları ve sahibiyle diyaloglara girmiş ve kendilerini uyarmıştım. Öğrencileri yanlış bilgilendirdikleri için orada eğitim vermeyi de bırakmıştım ancak böyle bir sonuçla karşı karşıya kaldım" dedi.

'Issız Adam' mahkemeye koştu! Cemal Hünal'a sahtecilik şoku

'BEN VARMIŞIM GİBİ PROGRAM SATMAYA DEVAM ETTİLER'

Açıklamasına devam eden Hünal, ‘’Ajans eğitim konusunda yanlış bilgilendirmeye devam ettiği için ben de eğitim verdiğim süreyi o sertifika için yeterli görmediğim için kendileriyle çalışmayı bıraktım ancak buna rağmen hala ben eğitim veriyormuşum gibi eğitim programları satmaya devam ettikleri için son bir ihtarda bulunmuştum ama sahte imzayla sertifika dağıtmak bambaşka bir boyuta giriyor. Bir noktada harekete geçmek zorunda kaldım, çok da üzgünüm’’ şeklinde konuştu.

'Issız Adam' mahkemeye koştu! Cemal Hünal'a sahtecilik şoku

AVUKATI ÖĞRENCİLERE SESLENDİ

Özellikle mağdur olan öğrencilere seslenen avukat Iyaz Çimen ise, ‘’Bu sertifikaların kaç kişiye dağıtıldığı konusunda henüz net bir bilgimiz yok, bu konuya dair tarafımıza ulaşabilirlerse iyi olur çünkü her bir işlem ayrı bir suç teşkil etmekte, bunlarla ilgili de dosyamıza ekleme yapacağız" İfadelerini kullandı.

