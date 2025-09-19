Menü Kapat
Oyuncu Emre Bulut sahte polis rozetiyle araç kaçırdı! Yakalanınca savunması 'pes' dedirtti

Oyuncu Emre Bulut'un sahte polis rozetiyle araç kaçırdığı iddiası sosyal medyayı karıştırdı. Komiser olduğunu söyleyerek aracını aldığını iddia eden vatandaşın açtığı davada, Emre Bulut'un savunması 'pes' dedirtti.

Ünlü oyuncu Emre Bulut hakkında sahte polis rozetiyle araç kaçırdığı iddiası şoke etti. Bir vatandaşın aracını "komiserim" diyerek aldığını öne süren şikâyet sonrası açılan davada, Bulut'un savunması herkesi şaşkına çevirdi.

OYUNCU BULUT "KOMİSERİM" DİYEREK ARAÇ KAÇIRDI

Oyuncu Emre Bulut'un 15 yıllık arkadaşı olduğunu iddia eden vatandaş, ünlü oyuncuyu dolandırıcılıkla suçladı. iddiaya göre Bulut, arkadaşı A.U.'ya sahte polis rozeti göstererek komiser olduğunu söylemesi üzerine kendisinden emanet olarak aracını istedi.

Oyuncu Emre Bulut sahte polis rozetiyle araç kaçırdı! Yakalanınca savunması 'pes' dedirtti

Aracını Bulut'a veren A.U. bir süre sonra Bulut'a ulaşamadı ve kendisinden şikayetçi oldu. Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Bulut hakkında 'güveni kötüye kullanma' suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle açıldı.

Oyuncu Emre Bulut sahte polis rozetiyle araç kaçırdı! Yakalanınca savunması 'pes' dedirtti

EMRE BULUT HAKKINDAKİ TÜM İDDİALARI REDDETTİ

Hakkında yakalama kararı da çıkarılan Bulut, gözaltına alınarak Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada karşısına çıktı.

Oyuncu Emre Bulut sahte polis rozetiyle araç kaçırdı! Yakalanınca savunması 'pes' dedirtti

Bulut, savunmasında, A.U.'yu hastaneden tanıdığını söyleyerek, "Aracını bir gün işim olduğunda istedim ve bana verdi. Akşamında hemen beni aramaya başladı ve aracı geri getirmemi istedi." dedi.

Oyuncu Emre Bulut sahte polis rozetiyle araç kaçırdı! Yakalanınca savunması 'pes' dedirtti

Emre Bulut, "Ben araçla şehir dışındaydım. O günün akşamına geri döndüm ve gece 12'de şahsa aracını teslim ettim. Ben asla komiser olduğumu ve emniyette görevli olduğumu söylemedim. Ben zaten oyuncuyum, herkes beni bu şekilde tanır." ifadelerini kullandı.

Bulut, üzerinde bulunan polis rozetini ise oyuncu olduğu için üzerinde bulundurduğunu söyleyerek beraatını istedi.

Oyuncu Emre Bulut sahte polis rozetiyle araç kaçırdı! Yakalanınca savunması 'pes' dedirtti

OYUNCU EMRE BULUT SERBEST BIRAKILDI

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada ise Oyuncu Emre Bulut'un serbest bırakılmasına karar verildi. Dava ertelendi.

Oyuncu Emre Bulut sahte polis rozetiyle araç kaçırdı! Yakalanınca savunması 'pes' dedirtti
Semiramis Pekkan merdivenlerden düştü! Hastaneye gidince hayatının şokunu yaşadı
Ece Erken, Defne Samyeli'nin sözlerini yalanladı! Sunucunun yaptırdığı tüm estetikleri sıraladı

OYUNCU EMRE BULUT KİMDİR?
15 Kasım 1992 doğumlu Emre Bulut, son olarak Sahtekarlar dizisinin kadrosunda yer aldı. Oyuncu Emre Bulut, Alparslan: Büyük Selçuklu, Menajerimi Ara, Sipahi ve Hudutsuz Sevda gibi dizilerde rol aldı.
#istanbul
#dolandırıcılık
#dolandırıcılık
#dava
#hakim
#Emre Bulut
#Araç Kaçağıri
#Sahte Polis Rozet
#İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi
#Emre Bulut
#Araç Kaçırdığı Iddiası
#Sahte Polis Rozet
#Magazin
