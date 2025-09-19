Oyuncu Emre Bulut sahte polis rozetiyle araç kaçırdı! Yakalanınca savunması 'pes' dedirtti

Ünlü oyuncu Emre Bulut hakkında sahte polis rozetiyle araç kaçırdığı iddiası şoke etti. Bir vatandaşın aracını "komiserim" diyerek aldığını öne süren şikâyet sonrası açılan davada, Bulut'un savunması herkesi şaşkına çevirdi.

OYUNCU BULUT "KOMİSERİM" DİYEREK ARAÇ KAÇIRDI

Oyuncu Emre Bulut'un 15 yıllık arkadaşı olduğunu iddia eden vatandaş, ünlü oyuncuyu dolandırıcılıkla suçladı. iddiaya göre Bulut, arkadaşı A.U.'ya sahte polis rozeti göstererek komiser olduğunu söylemesi üzerine kendisinden emanet olarak aracını istedi.

Aracını Bulut'a veren A.U. bir süre sonra Bulut'a ulaşamadı ve kendisinden şikayetçi oldu. Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Bulut hakkında 'güveni kötüye kullanma' suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

EMRE BULUT HAKKINDAKİ TÜM İDDİALARI REDDETTİ

Hakkında yakalama kararı da çıkarılan Bulut, gözaltına alınarak İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada hakim karşısına çıktı.

Bulut, savunmasında, A.U.'yu hastaneden tanıdığını söyleyerek, "Aracını bir gün işim olduğunda istedim ve bana verdi. Akşamında hemen beni aramaya başladı ve aracı geri getirmemi istedi." dedi.

Emre Bulut, "Ben araçla şehir dışındaydım. O günün akşamına geri döndüm ve gece 12'de şahsa aracını teslim ettim. Ben asla komiser olduğumu ve emniyette görevli olduğumu söylemedim. Ben zaten oyuncuyum, herkes beni bu şekilde tanır." ifadelerini kullandı.

Bulut, üzerinde bulunan polis rozetini ise oyuncu olduğu için üzerinde bulundurduğunu söyleyerek beraatını istedi.

OYUNCU EMRE BULUT SERBEST BIRAKILDI

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada ise Oyuncu Emre Bulut'un serbest bırakılmasına karar verildi. Dava ertelendi.