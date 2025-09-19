Menü Kapat
TGRT Haber
Magazin
Avatar
Editor
 Dilek Ulusan

Semiramis Pekkan merdivenlerden düştü! Hastaneye gidince hayatının şokunu yaşadı

Ünlü şarkıcı Ajda Pekkan, dün köpeğini gezdirirken merdivenlerden düştü. Apar topar hastaneye kaldırılan Semiramis Pekkan, “Madem buradayım check up da yaptırayım” dedi. Ancak çıkan sonuçlar sanatçıyı adeta şoke etti.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
19.09.2025
09:20
|
GÜNCELLEME:
19.09.2025
09:23

'ın kendisi gibi şarkıcı olan ablası Semiramis Pekkan, dün köpeğini gezdiği sırada dengesini kaybederek merdivenlerden düştü. Hastaneye kaldırılan Semiramis Pekkan, check up yaptırmak isteyince, çıkan sonuçlar sonunda hayatının şokunu yaşadı.

SEMİRAMİS PEKKAN APAR TOPAR HASTANEYE KALDIRILDI

Son dönemde şarkıcılığa ara veren Semiramis Pekkan, sosyal medya hesabından hayata dair yayınladığı videolarla çok konuşuluyor. Dün köpeğini gezdirdiği sırada merdivenlerden düşen Semiramis Pekkan sevenlerini korkuttu.

Semiramis Pekkan merdivenlerden düştü! Hastaneye gidince hayatının şokunu yaşadı

Soluğu hastanede alan ünlü isim, check up yaptırmak istedi. Ancak çıkan sonuçla neye uğradığını şaşırdı.

Semiramis Pekkan merdivenlerden düştü! Hastaneye gidince hayatının şokunu yaşadı

CHECK UP YAPTIRMAK İSTEDİ, HAYATININ ŞOKUNU YAŞADI

Check up sonucuyla neye uğradığını şaşıran Semiramis Pekkan, "Çocuklar… Hayatta bazen hiç beklemediğiniz anda öyle şeyler yaşarsınız ki! Benim de Tina’yla dışarı çıktığım bir akşam başıma öyle bir şey geldi…" dedi.

Semiramis Pekkan merdivenlerden düştü! Hastaneye gidince hayatının şokunu yaşadı

Semiramis Pekkan sosyal medyada yayınladığı videoda, "Sol akciğerimin alt lobunda kötü bir kitle olduğu ortaya çıktı ve alındı. Gördüğünüz gibi hiçbir şey sebepsiz değil. Şimdi çok iyiyim." dedi.

Semiramis Pekkan merdivenlerden düştü! Hastaneye gidince hayatının şokunu yaşadı
Ece Erken, Defne Samyeli'nin sözlerini yalanladı! Sunucunun yaptırdığı tüm estetikleri sıraladı
Ebru Polat: Güvenlik görevlileri 18 yaşından küçük olduğumu sanıp kimlik istedi

Sıkça Sorulan Sorular

SEMİRAMİS PEKKAN KAÇ YAŞINDA?
30 Eylül 1948 doğumlu Semiramis Pekkan, Ajda Pekkan'ın kardeşi olan sanatçı 1964 yılı yapımlı "Kara Memed" adlı, yönetmenliğini Tunç Başaran'ın yaptığı filmiyle sinema kariyerine başlamıştır. Birçok filmde de rol alan Semiramis Pekkan, sinemanın yanı sıra 1965-1966 yıllarında Meydan Sahnesi'nde misafir oyuncu olarak çalışmıştır. Müzik kariyerine 1968 yılında başlayan Semiramis Pekkan, ileriki yıllarda iki Altın Plak Ödülü almıştır.
