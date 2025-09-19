Semiramis Pekkan merdivenlerden düştü! Hastaneye gidince hayatının şokunu yaşadı

Ajda Pekkan'ın kendisi gibi şarkıcı olan ablası Semiramis Pekkan, dün köpeğini gezdiği sırada dengesini kaybederek merdivenlerden düştü. Hastaneye kaldırılan Semiramis Pekkan, check up yaptırmak isteyince, çıkan sonuçlar sonunda hayatının şokunu yaşadı.

SEMİRAMİS PEKKAN APAR TOPAR HASTANEYE KALDIRILDI

Son dönemde şarkıcılığa ara veren Semiramis Pekkan, sosyal medya hesabından hayata dair yayınladığı videolarla çok konuşuluyor. Dün köpeğini gezdirdiği sırada merdivenlerden düşen Semiramis Pekkan sevenlerini korkuttu.

Soluğu hastanede alan ünlü isim, check up yaptırmak istedi. Ancak çıkan sonuçla neye uğradığını şaşırdı.

CHECK UP YAPTIRMAK İSTEDİ, HAYATININ ŞOKUNU YAŞADI

Check up sonucuyla neye uğradığını şaşıran Semiramis Pekkan, "Çocuklar… Hayatta bazen hiç beklemediğiniz anda öyle şeyler yaşarsınız ki! Benim de Tina’yla dışarı çıktığım bir akşam başıma öyle bir şey geldi…" dedi.

Semiramis Pekkan sosyal medyada yayınladığı videoda, "Sol akciğerimin alt lobunda kötü bir kitle olduğu ortaya çıktı ve alındı. Gördüğünüz gibi hiçbir şey sebepsiz değil. Şimdi çok iyiyim." dedi.