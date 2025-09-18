Ece Erken, Defne Samyeli'nin sözlerini yalanladı! Sunucunun yaptırdığı tüm estetikleri sıraladı

Son dönemde sosyal medyada paylaştığı karelerle çok konuşulan Defne Samyeli, zaman zaman fit tarifler dahi veriyor. Yıllara meydan okuyan güzelliği ve fit hali ile adından söz ettiren Samyeli'nin cildi Çin'de araştırmalara konu olduğu iddia edilmişti. Ece Erken, Defne Samyeli'nin tüm sözlerini yalanladı ve estetiklerini sıraladı.

ECE ERKEN, DEFNE SAMYELİ'NİN ESTETİKLERİNİ SIRALADI

Gençlik sırrının yüz yogası olduğunu söyleyen Defne Samyeli'nin estetiklerini Gel Konuşalım sunucusu Ece Erken ortaya çıkardı. Erken şu ifadeleri kullandı;

DEFNE SAMYELİ ESTETİK AMELİYATI İÇİN 20 GÜN HASTANEDE YATMIŞ

Ece Erken sunuculuğunu yaptığı programda, “Defne Samyeli ile ilgili aslında birçok insanın bildiği ama halkın bilmediği şeyleri açıklıyoruz. Güzelliğinin sırrı yüz yogası değilmiş. Kalça protezi varmış, hatta o protez kaymış ve düzeltmek için 20 gün hastanede yatmış" diyerek çok konuşulacak iddialarda bulundu.

Defne Samyeli'nin yaptırdığı işlemleri sıralayan Ece Erken, "Her yıl düzenli olarak yüz askısı yaptırıyormuş. Bunun dışında belini inceltiyormuş. Bel inceltmeyi ben ilk kez duydum, yandaki yağlar herhalde alınıyor. Hatta o dönemde kimse görmesin diye hastanenin katına başka danışan, hasta alınmamış.” dedi.