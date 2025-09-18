Menü Kapat
TGRT Haber
23°
 | Dilek Ulusan

Ece Erken, Defne Samyeli'nin sözlerini yalanladı! Sunucunun yaptırdığı tüm estetikleri sıraladı

Fit görünümüyle sık sık gündem olan 55 yaşındaki Defne Samyeli, yüz yogası yaptığını ve beslenmesine çok dikkat ettiğini belirtmişti. Ece Erken, Defne Samyeli'nin sözlerini yalanladı ve ünlü sunucunun estetiklerini tek tek sıraladı.

Ece Erken, Defne Samyeli'nin sözlerini yalanladı! Sunucunun yaptırdığı tüm estetikleri sıraladı
18.09.2025
18.09.2025
Son dönemde sosyal medyada paylaştığı karelerle çok konuşulan , zaman zaman fit tarifler dahi veriyor. Yıllara meydan okuyan güzelliği ve fit hali ile adından söz ettiren Samyeli'nin cildi Çin'de araştırmalara konu olduğu iddia edilmişti. , Defne Samyeli'nin tüm sözlerini yalanladı ve estetiklerini sıraladı.

ECE ERKEN, DEFNE SAMYELİ'NİN ESTETİKLERİNİ SIRALADI

Gençlik sırrının yüz yogası olduğunu söyleyen Defne Samyeli'nin estetiklerini Gel Konuşalım sunucusu Ece Erken ortaya çıkardı. Erken şu ifadeleri kullandı;

Ece Erken, Defne Samyeli'nin sözlerini yalanladı! Sunucunun yaptırdığı tüm estetikleri sıraladı

DEFNE SAMYELİ ESTETİK AMELİYATI İÇİN 20 GÜN HASTANEDE YATMIŞ

Ece Erken sunuculuğunu yaptığı programda, “Defne Samyeli ile ilgili aslında birçok insanın bildiği ama halkın bilmediği şeyleri açıklıyoruz. Güzelliğinin sırrı yüz yogası değilmiş. Kalça protezi varmış, hatta o protez kaymış ve düzeltmek için 20 gün hastanede yatmış" diyerek çok konuşulacak iddialarda bulundu.

Ece Erken, Defne Samyeli'nin sözlerini yalanladı! Sunucunun yaptırdığı tüm estetikleri sıraladı

Defne Samyeli'nin yaptırdığı işlemleri sıralayan Ece Erken, "Her yıl düzenli olarak yüz askısı yaptırıyormuş. Bunun dışında belini inceltiyormuş. Bel inceltmeyi ben ilk kez duydum, yandaki yağlar herhalde alınıyor. Hatta o dönemde kimse görmesin diye hastanenin katına başka danışan, hasta alınmamış.” dedi.

Ece Erken, Defne Samyeli'nin sözlerini yalanladı! Sunucunun yaptırdığı tüm estetikleri sıraladı

Sıkça Sorulan Sorular

DEFNE SAMYELİ KAÇ YAŞINDA?
1 Temmuz 1972 doğumlu Defne Samyeli, 1991 yılında katıldığı güzellik yarışmasında üçüncü oldu. Daha sonra sunuculuk yapmaya başlayan Defne Samyeli, zaman zaman köşe yazarlığı da yaptı. Defne Samyeli son olarak ise Aldatmak dizisinde oynadı.
