TGRT Haber
Benim Sayfam
23°
Buse Terim ve Zeynep Özbayraktar birbirine girdi! Görgüsüzlük tartışması büyüdü

Sosyal medya fenomeni Zeynep Özbayraktar sosyal medya hesabından isim vermeden Fatih Terim'in kızı Buse Terim'i eleştirdi. Buse Terim son model aldığı telefonu tanıtmasına tepki gösteren fenomene Buse Terim'den anında mesaj geldi.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
18.09.2025
saat ikonu 15:58
|
GÜNCELLEME:
18.09.2025
saat ikonu 15:58

fenomeni, Zeynep Özbayraktar, sosyal medyada isim vermeden Buse Terim'e gönderme yaptı. Buse Terim'in son model aldığı telefonun açılış videosuna tepki gösteren Zeynep Özbayrak, "Anladık zenginsiniz" dedi. Buse Terim, Zeynep Özbayrak'ın ismini vererek ateş püskürdü.

İKİ FENOMEN BİRBİRİNE GİRDİ

Buse Terim, Zeynep Özbayraktar'ın videosu sonrası "@zynpeze, az önce attığın hikayeyi gördüm. Bu platformda daha önce hiç kimseyle polemiğe girmememe rağmen, hikayenle doğrudan beni hedef aldığın için yine bu mecra üzerinden sana cevap verme hakkımı kullanıyorum. Aslında sen benim hayatta muhatap alacağım biri değilsin. Ama sen ismimi vermeden, kendince dalga geçerek bana mesaj yollamayı seçtiğin için, ben de seni “isminle” muhatap almayı seçiyorum. Ama bir dahaki sefere cesaretini toplayıp doğrudan ismimi vererek konuşabilmeni diliyorum.

Öncelikle afiyet olsun. Hikayende bir ürün tanıtımını örnek gösterip bunun üzerinden insanları sınıfsal olarak ayırmaya çalışman, tam da sana yakışır bir hareket olmuş. Unboxing videoları yıllardır trend olan ve olmaya devam eden bir içerik türü. Ben bu markayla çalışıyorum ve iş birliğim var. Markanın ürünlerini nasıl tanıtacağıma da ben karar veririm. Eğer ben unboxing çekmeyi seçiyorsam, bu tamamen benim tercihimdir.

Senin bu videoyu sınıfsal ayrım ya da ezme üzerinden okumaya çalışıp bunun üzerinden kendi niyetinle bir bakış açısı alçak. Bence kendini daha fazla küçük düşürmene gerek yok. Eğer bana karşı daha makul ve medeni şekilde bir eleştiri bul. O zaman seni ciddiye almakla kalmayacağım, değil, iki elimle alkışlayacağım." dedi.

ZEYNEP ÖZBAYRAKTAR'DAN BUSE TERİM'E CEVAP

Zeynep Özbayraktar ise Buse Terim'in sözlerini cevapsız bırakmadı ve “Buse Selam. Öncelikle etkileşim için teşekkür ederim. Çok naziksin. Yazdıkların çok tutarsız. O yüzden çok uzun bir cevabım yok sana. Hayatta muhatap alacağın biri olmadığıma kanaat getirmen tam da sana yakışan bir hareket gibi söylemlerin bana daha ayrımcı geldi açıkçası. Ayrıca Unboxing bence aşırı görgüsüzce bir trend. Yıllardır eleştirdiğim bir tarz. Ayrıca biliyorsun ki reklam ya da işbirliği yazma zorunluluğun var ve sen yazmamışsın. Cesaretten kastım böyle bir şeyse evet bende o yok. İyi bak kendine.” sözleriyle noktayı koydu" dedi.

Sıkça Sorulan Sorular

ZEYNEP ÖZBAYRAKTAR KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?
'ZYNPZEZE' lakaplı sosyal medya fenomeni Zeynep Özbayrak, eski eşi Burak Aydoğan'dan korunmak için mahkemeye başvurduğu dönem, sosyal medyadan çok sayıda destek gördü. Sosyal medyada makyaj videoları ve eğlenceli videolar yayan Zeynep Özbayrak, içerik üretici olarak anılıyor.
ETİKETLER
#sosyal medya
#tartışma
#sosyal medya fenomenleri
#Zeynep Özbayraktar
#Buse Terim
#Unboxing
#Reklam Etiketi
#Polemik
#Zeynep Özbayraktar
#Buse Terim
#Polemik
#İsim Vermemek
#Magazin
TGRT Haber
