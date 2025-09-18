Menü Kapat
23°
Magazin
 Dilek Ulusan

Bir Müge Anlı vakası daha! Ece Erken'in canlı yayındaki görüntüsüne yorum yağdı

Gel Konuşalım programının sunucusu Ece Erken, dün yayınlanan canlı yayında görüntüsüyle gündem oldu. Buz dolu havuzun içine giren Ece Erken görüntüsü sonrası ikinci Müge Anlı vakası ifadeleri kullanıldı.

Bir Müge Anlı vakası daha! Ece Erken'in canlı yayındaki görüntüsüne yorum yağdı
Dün 'in sunucu olduğu programda yakın çekim sonrası ortaya çıkan görüntü sonrası salladı. Ece Erken filtresiz görüntüsü sonrası yaptığı açıklamada, "Makyajı akan, ağlamaktan gözleri şişen yıllardır tanıdığınız ben" notunu düştü.

ECE ERKEN'İN FİLTRESİZ HALİ GÜNDEM OLDU

Ece Erken dün akşam sunuculuğunu üstlendiği programda filtresiz haliyle gündem oldu. Ece Erken filtresiz görüntüsüne gelen yorumalar ise hesabından açıklama yaptı.

Bir Müge Anlı vakası daha! Ece Erken'in canlı yayındaki görüntüsüne yorum yağdı

Ece Erken yaptığı açıklamada; "Akşam en geç 21:00 de yatan sabah 06:00 da kanalda olup (şuan için) sabah 09:30 dan 15:30 a kadar canlı yayın yapan ve yayın esnasında buz dolu fıçıya giren (yayın için) makyajı akan, ağlamaktan gözleri şişen yıllardır tanıdığınız beni :) her gün ekranda gördüğünüz beni yakın plan alıp Ece Erken’e bakın diye paylaşan minik sayfalar neden miniksiniz anladınız mı? Linç kültürüyle beslenmeye devam edin, Allah akıl fikir ve ruh güzelliği versin dışınızın çaresi var da içinizin çöplüğünün yok :)" dedi.

Bir Müge Anlı vakası daha! Ece Erken'in canlı yayındaki görüntüsüne yorum yağdı

MÜGE ANLI'NIN FİLTRESİZ HALİ GÜNDEM OLDU

Geçtiğimiz yıllarda Müge Anlı'nın yakın çekimlerinde kullanılan filtre kayınca ortaya çıkan görünüm sosyal medyayı salladı.

Bir Müge Anlı vakası daha! Ece Erken'in canlı yayındaki görüntüsüne yorum yağdı
Sıkça Sorulan Sorular

ECE ERKEN KAÇ YAŞINDA?
11 Mayıs 1978 doğumlu Ece Erken, birçok radyoda sunucu olarak genç yaşta çalışmaya başladı. Ece Erken, TGRT Haber'de yayınlanan Nilgün dizisiyle oyunculuğa başladı. Oyunculuk deneyimine devam eden Ece Erken, Aşk ve Gurur, Lise Defteri gibi yapımlarla popüler oldu.
