Bir Müge Anlı vakası daha! Ece Erken'in canlı yayındaki görüntüsüne yorum yağdı

Dün Ece Erken'in sunucu olduğu programda yakın çekim sonrası ortaya çıkan görüntü sonrası salladı. Ece Erken filtresiz görüntüsü sonrası yaptığı açıklamada, "Makyajı akan, ağlamaktan gözleri şişen yıllardır tanıdığınız ben" notunu düştü.

ECE ERKEN'İN FİLTRESİZ HALİ GÜNDEM OLDU

Ece Erken dün akşam sunuculuğunu üstlendiği programda filtresiz haliyle gündem oldu. Ece Erken filtresiz görüntüsüne gelen yorumalar ise sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Ece Erken yaptığı açıklamada; "Akşam en geç 21:00 de yatan sabah 06:00 da kanalda olup (şuan için) sabah 09:30 dan 15:30 a kadar canlı yayın yapan ve yayın esnasında buz dolu fıçıya giren (yayın için) makyajı akan, ağlamaktan gözleri şişen yıllardır tanıdığınız beni :) her gün ekranda gördüğünüz beni yakın plan alıp Ece Erken’e bakın diye paylaşan minik sayfalar neden miniksiniz anladınız mı? Linç kültürüyle beslenmeye devam edin, Allah akıl fikir ve ruh güzelliği versin dışınızın çaresi var da içinizin çöplüğünün yok :)" dedi.

MÜGE ANLI'NIN FİLTRESİZ HALİ GÜNDEM OLDU

Geçtiğimiz yıllarda Müge Anlı'nın yakın çekimlerinde kullanılan filtre kayınca ortaya çıkan görünüm sosyal medyayı salladı.