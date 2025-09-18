Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
23°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Nevzat Tarhan paylaştı, ortalık karıştı! Açıklama anında geldi

Türk hekim, psikiyatrist ve nöropsikolog olan Nevzat Tarhan, son paylaşımıyla eleştiri oklarının hedefi oldu. Gelen tepkiler üzerine bir açıklama yapan Nevzat Tarhan, "Sosyal medyada yaptığım ‘ambalajlı şeker–ambalajsız şeker’ benzetmesinin yanlış algılanmasına üzüldüm" dedi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Nevzat Tarhan paylaştı, ortalık karıştı! Açıklama anında geldi
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
18.09.2025
saat ikonu 12:04
|
GÜNCELLEME:
18.09.2025
saat ikonu 12:04

Sosyal medyada bir milyonu aşkın takipçisi bulunan Prof. Dr. Nevzat Tarhan, hesabından paylaştığı ambalajlı ve ambalajsız fotoğrafla tepki çekti. Gelen tepkiler üzerine yapan Nevzat Tarhan, yanlış anlaşıldığını belirtti.

NEVZAT TARHAN'IN PAYLAŞIMINA TEPKİ YAĞDI

Nevzat Tarhan sosyal medya hesabından ambalajlı ve ambalajsız şeker karesini paylaşarak, "Özel olan güvendedir, kendini teşhir eden tehdit altındadır, huzur bulamaz. Suç ve şiddet olaylarına biraz da bu gözle bakalım #nevzattarhan AÇIKLAMA: “Sosyal medyada yaptığım ‘ambalajlı şeker–ambalajsız şeker’ benzetmesinin yanlış algılanmasına üzüldüm. Amacım, dijital dünyada her şeyin ulu orta paylaşılmaması gerektiğini, mahremiyet ve risklerini vurgulamaktı. Ancak özneyi belirtmediğim için maksadım yanlış anlaşılmaya yol açtı. Niyetim kimseyi incitmek değil, yalnızca ‘özel alan’ konusuna dikkat çekmekti.” dedi.

Nevzat Tarhan paylaştı, ortalık karıştı! Açıklama anında geldi

NEVZAT TARHAN PAYLAŞIMININ YANLIŞ ANLAŞILDIĞINI BELİRTTİ

Nevzat Tarhan gelen tepkilerin ardından "Sosyal medyada yaptığım ‘ambalajlı şeker–ambalajsız şeker’ benzetmesinin yanlış algılanmasına üzüldüm. Amacım, dijital dünyada her şeyin ulu orta paylaşılmaması gerektiğini, mahremiyet ve güvenlik risklerini vurgulamaktı. Ancak özneyi belirtmediğim için maksadım yanlış anlaşılmaya yol açtı. Niyetim kimseyi incitmek değil, yalnızca ‘özel alan’ konusuna dikkat çekmekti.” ifadelerini kullandı.

Nevzat Tarhan paylaştı, ortalık karıştı! Açıklama anında geldi

Sıkça Sorulan Sorular

NEVZAT TARHAN KİMDİR?
7 Temmuz 1952 doğumlu Nevzat Tarhan, 1998 yılında Memory Centers of America'nın Türkiye temsilciliğini aldı. 40'ın üzerinde SCI sınıfı dergilerde olmak üzere ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde yayımlanmış 100'ün üzerinde araştırma makalesi vardır.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Uzak Şehir'in Sadakat'i Gonca Cilasun uçaktan atlayarak Filistin kefiyesi açtı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Nilperi Şahinkaya ile Burak Deniz arasındaki davada karar çıktı
ETİKETLER
#sosyal medya
#güvenlik
#açıklama
#Nevzat Tarhan
#Mahremiyet
#Dijital Dünya
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.