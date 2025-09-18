Nevzat Tarhan paylaştı, ortalık karıştı! Açıklama anında geldi

Sosyal medyada bir milyonu aşkın takipçisi bulunan Prof. Dr. Nevzat Tarhan, sosyal medya hesabından paylaştığı ambalajlı ve ambalajsız fotoğrafla tepki çekti. Gelen tepkiler üzerine açıklama yapan Nevzat Tarhan, yanlış anlaşıldığını belirtti.

NEVZAT TARHAN'IN PAYLAŞIMINA TEPKİ YAĞDI

Nevzat Tarhan sosyal medya hesabından ambalajlı ve ambalajsız şeker karesini paylaşarak, "Özel olan güvendedir, kendini teşhir eden tehdit altındadır, huzur bulamaz. Suç ve şiddet olaylarına biraz da bu gözle bakalım #nevzattarhan AÇIKLAMA: “Sosyal medyada yaptığım ‘ambalajlı şeker–ambalajsız şeker’ benzetmesinin yanlış algılanmasına üzüldüm. Amacım, dijital dünyada her şeyin ulu orta paylaşılmaması gerektiğini, mahremiyet ve güvenlik risklerini vurgulamaktı. Ancak özneyi belirtmediğim için maksadım yanlış anlaşılmaya yol açtı. Niyetim kimseyi incitmek değil, yalnızca ‘özel alan’ konusuna dikkat çekmekti.” dedi.

NEVZAT TARHAN PAYLAŞIMININ YANLIŞ ANLAŞILDIĞINI BELİRTTİ

