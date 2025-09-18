Uzak Şehir'in Sadakat'i Gonca Cilasun uçaktan atlayarak Filistin kefiyesi açtı

Uzak Şehir’de Sadakat karakteriyle yer alan Gonca Cilasun gerçek hayatta sosyal medyadan yaptığı paylaşımla sevenlerini şaşırtıyor. Adrenalin tutkunu olan Gonca Cilasun yaptığı son atlayışla takdir topladı.

GONCA CİLASUN UÇAKTAN ATLADI VE FİLİSTİN KEFİYESİ AÇTI

Set arasında soluğu Çeşme'de alan ünlü oyuncu uçuş okulundan paylaşım yaptı. Tüm anları paylaşan Gonca Cilasun, atlayış sonrasında Filistin kefiyesi açtı.

“Kısacık bir aram olduğu için Efes’e kaçtım, geldim" diyen Uzak Şehir'in Sadakat'i "Atlayış yapacağım. Yarın sabah yine sete çalışmaya devam. Yani Şimdi Gonca, yarın Sadakat. Görüşürüz" dedi.

Yayınladığı videoya "Bi daha yap dedi içimdeki çocuk. Ben de onu dinledim. Yine çok eğlendim. Atlayış ve iniş ayrıca gelecek" diyen Gonca Cilasun iniş sonrası "İnsanları rahat bırakın. Oradaki çocuklar aç" sözleriyle takdir topladı.