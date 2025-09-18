Menü Kapat
Editor
 | Dilek Ulusan

Uzak Şehir'in Sadakat'i Gonca Cilasun uçaktan atlayarak Filistin kefiyesi açtı

Başrolünde Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın yer aldığı Uzak Şehir dizisinde Sadakat rolüyle yer alan Gonca Cilasun, adrenalin tutkusunu sosyal medyada paylaştı. Set arasında soluğu Efes'te alan Gonca Cilasun, Filistin mesajıyla beğeni topladı.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
18.09.2025
saat ikonu 11:34
|
GÜNCELLEME:
18.09.2025
saat ikonu 11:37

’de Sadakat karakteriyle yer alan Gonca Cilasun gerçek hayatta sosyal medyadan yaptığı paylaşımla sevenlerini şaşırtıyor. Adrenalin tutkunu olan Gonca Cilasun yaptığı son atlayışla takdir topladı.

GONCA CİLASUN UÇAKTAN ATLADI VE FİLİSTİN KEFİYESİ AÇTI

Set arasında soluğu 'de alan ünlü oyuncu uçuş okulundan paylaşım yaptı. Tüm anları paylaşan Gonca Cilasun, atlayış sonrasında Filistin kefiyesi açtı.

Uzak Şehir'in Sadakat'i Gonca Cilasun uçaktan atlayarak Filistin kefiyesi açtı

“Kısacık bir aram olduğu için Efes’e kaçtım, geldim" diyen Uzak Şehir'in Sadakat'i "Atlayış yapacağım. Yarın sabah yine sete çalışmaya devam. Yani Şimdi Gonca, yarın Sadakat. Görüşürüz" dedi.

Uzak Şehir'in Sadakat'i Gonca Cilasun uçaktan atlayarak Filistin kefiyesi açtı

Yayınladığı videoya "Bi daha yap dedi içimdeki çocuk. Ben de onu dinledim. Yine çok eğlendim. Atlayış ve iniş ayrıca gelecek" diyen Gonca Cilasun iniş sonrası "İnsanları rahat bırakın. Oradaki çocuklar aç" sözleriyle takdir topladı.

Uzak Şehir'in Sadakat'i Gonca Cilasun uçaktan atlayarak Filistin kefiyesi açtı

Sıkça Sorulan Sorular

GONCA CİLASUN KAÇ YAŞINDA?
1966 doğumlu Gonca Cilasun, Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Oyunculuk Bölümü'nü bitirdi. 2010 yılında "Arka Sıradakiler" ile oyunculuğa başlayan Cilasun, son yıllarda "Ateş Kuşları", "Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı" ve "Sefirin Kızı" yapımlarında yer aldı.
