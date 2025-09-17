İrem Sak'tan babasının ölüm yıl dönümünde duygusal mesaj!

Kayseri Uzunyayla Yahyabey Köyünde doktorluk yapan Şemsettin Sak, 16 Eylül günü hayatını kaybetti. babasının ölüm haberiyle yıkılan İrem Sak, cenazede güçlükle ayakta durdu. Babasının ölüm yıl dönümünde sosyal medya hesabından paylaşım yapan İrem Sak, "Bazen rüyalarımdasın. Taklidini yaptığımda sesimdesin" dedi.

İREM SAK BABASININ ÖLÜM YIL DÖNÜMÜNDE ÜZÜNTÜSÜNÜ PAYLAŞTI

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan İrem Sak, "16 Eylül 2024’te, seninle beraber benden de çok şey gitti, canım babam. Senin acınla anladım ki benim canım hiç yanmamış. Bir yıldır yaşadığım şeyin tarifi yok bende. Hâlâ soruyorum — hem kendime hem sana: Nerdesin? Bazen rüyalarımdasın. Taklidini yaptığımda sesimdesin. İyilik yaptığım her an mutluluğumdasın. Özlediğim zaman aynadaki gözlerimdesin. Sevdiklerinin anılarındasın. İyileştirmek için gece gündüz koşturduğun hastalarının dualarındasın. Şifa bulan herkesin dilindesin. Sivas’ın tüm sokaklarındasın, elinde o siyah çantanla…" dedi.

İrem Sak paylaşımını ise, "Koca bir yıl nasıl geçti, en büyük şahidimsin baba. Kavuşacağımız güne kadar — senin öğrettiğin maneviyatla ayakta kalacağım; iyi biri olmaya gayret edeceğim. Kızın seni çok seviyor" sözleriyle bitirdi.

Rüştü Onur Atilla, Birce Akalay, Hasibe Eren ve Ceyda Düvenci'den de İrem Sak'a destek mesajı geldi.