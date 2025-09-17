Menü Kapat
24°
İrem Sak'tan babasının ölüm yıl dönümünde duygusal mesaj!

Son olarak Modern Kadın ile izleyicisinin karşısına hem senarist hem oyuncu kimliğiyle çıkan İrem Sak, babası Şemsettin Sak'ın ölüm yıl dönümünde duygusal bir paylaşım yaptı. Bir yıldır çok zor günler yaşadığını belirten İrem Sak, "Senin acınla anladım ki benim canım hiç yanmamış" dedi.

Kayseri Uzunyayla Yahyabey Köyünde doktorluk yapan Şemsettin Sak, 16 Eylül günü hayatını kaybetti. babasının haberiyle yıkılan İrem Sak, cenazede güçlükle ayakta durdu. Babasının ölüm yıl dönümünde hesabından paylaşım yapan İrem Sak, "Bazen rüyalarımdasın. Taklidini yaptığımda sesimdesin" dedi.

İREM SAK BABASININ ÖLÜM YIL DÖNÜMÜNDE ÜZÜNTÜSÜNÜ PAYLAŞTI

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan İrem Sak, "16 Eylül 2024’te, seninle beraber benden de çok şey gitti, canım babam. Senin acınla anladım ki benim canım hiç yanmamış. Bir yıldır yaşadığım şeyin tarifi yok bende. Hâlâ soruyorum — hem kendime hem sana: Nerdesin? Bazen rüyalarımdasın. Taklidini yaptığımda sesimdesin. İyilik yaptığım her an mutluluğumdasın. Özlediğim zaman aynadaki gözlerimdesin. Sevdiklerinin anılarındasın. İyileştirmek için gece gündüz koşturduğun hastalarının dualarındasın. Şifa bulan herkesin dilindesin. Sivas’ın tüm sokaklarındasın, elinde o siyah çantanla…" dedi.

İrem Sak'tan babasının ölüm yıl dönümünde duygusal mesaj!

İrem Sak paylaşımını ise, "Koca bir yıl nasıl geçti, en büyük şahidimsin baba. Kavuşacağımız güne kadar — senin öğrettiğin maneviyatla ayakta kalacağım; iyi biri olmaya gayret edeceğim. Kızın seni çok seviyor" sözleriyle bitirdi.

İrem Sak'tan babasının ölüm yıl dönümünde duygusal mesaj!

Rüştü Onur Atilla, Birce Akalay, Hasibe Eren ve Ceyda Düvenci'den de İrem Sak'a destek mesajı geldi.

İrem Sak'tan babasının ölüm yıl dönümünde duygusal mesaj!
Sıkça Sorulan Sorular

ŞEMSETTİN SAK KİMDİR?
Oyuncu İrem Sak'ın babası olan Şemsettin Sak, Sivas'ta uzun yıllar hekimlik yaptı. Şemsettin Sak, 16 Eylül 2024 tarihinde mide kanaması sonrası kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
