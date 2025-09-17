Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
24°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Altın gelin olarak anılan Aleyna Dalveren zor günler geçiriyor! Canlı yayında gözyaşlarına boğuldu

Kısa süre önce düğününde takılan altınlarla çok konuşulan şarkıcı Aleyna Dalveren, boşanma süreciyle gündemden düşmüyor. Katıldığı canlı yayına bağlanan eşi fatih Erdem'in sesini duyan Aleyna Dalveren gözyaşlarına boğuldu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Altın gelin olarak anılan Aleyna Dalveren zor günler geçiriyor! Canlı yayında gözyaşlarına boğuldu
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
17.09.2025
saat ikonu 16:32
|
GÜNCELLEME:
17.09.2025
saat ikonu 16:32

Şarkıcı ve oyuncu Aleyna Dalveren, geçtiğimiz aylarda iş insanı Fatih Erdem ile evlendi. Çok konuşulan düğünden yaklaşık iki ay sonra eşinin soyadını silen Aleyna Dalveren, konuk olduğu canlı yayında gözyaşlarına boğuldu.

ALEYNA DALVEREN ALTIN GELİN OLARAK ANILDI

Gel Konuşalım programına konuk olan şarkıcı Aleyna Dalveren, iş insanı Fatih Erdem ile geçtiğimiz nisan ayında görkemli bir düğünle evlenmişti. Altın kemer, bilezikler, kolye ve taç ile hafızalara kazınan Dalveren, "altın gelin" olarak anılmıştı. Ancak Aleyna Dalveren aldığı bopşanma kararıyla herkesi şaşırttı.

Altın gelin olarak anılan Aleyna Dalveren zor günler geçiriyor! Canlı yayında gözyaşlarına boğuldu

ALEYNA DALVEREN KISA SÜREDE ALDIĞI BOŞANMA KARARIYLA GÜNDEM OLDU

Ancak Dalveren, düğünden kısa süre sonra sosyal medya hesabından eşiyle olan tüm fotoğrafları sildi, "Erdem" soyadını kaldırdı ve şu dikkat çekici sözleri paylaşarak; "Gerçeklerin er ya da geç ortaya çıkmak gibi bir huyu vardır. Zamanı var, acelesi yok. Evet, iyi değilim. Bir süre burada olmayacağım. Yaşadıklarım çok ağır. Bunun nazarla alakası yok, karakter meselesi" dedi.

Altın gelin olarak anılan Aleyna Dalveren zor günler geçiriyor! Canlı yayında gözyaşlarına boğuldu

Düğünün ardından sosyal medyada "5 kilo altın takıldı" iddiaları gündem oldu. Aleyna Dalveren, Gel Konuşalım programında bu söylentilere açıklık getirdi, "Kimse gelip altınları tartmadı. Göz kararıyla 5 kilo deniyor ama abartılıyor. Az değildi tabii. Bu bizim kültürümüzde var, gösteriş için değil gelenek için takıldı." Ayrıca "altınları geri istedi" yönündeki iddialara da cevap veren Aleyna Dalveren, "Bana ait olan şeyler var, bekliyorum. Hepsini ben aldım. Bir kadın rezil de eder, vezir de. Ben elimden geldiğince vezir etmemeye çalıştım" dedi.

Altın gelin olarak anılan Aleyna Dalveren zor günler geçiriyor! Canlı yayında gözyaşlarına boğuldu

Dalveren, ilişkisinde çok yıprandığını belirterek, "Çok şey yaşandı ama kimse bunları görmedi. Herkes sadece düğünü ve altınları konuştu. Oysa biz büyük bir savaş verdik." dedi.

Altın gelin olarak anılan Aleyna Dalveren zor günler geçiriyor! Canlı yayında gözyaşlarına boğuldu

Canlı yayına bağlanan Aleyna Dalveren'in eşi Fatih Erdem, "Seni çok seviyorum. Yaptığım hatalardan dolayı senden özür diliyorum. Lütfen beni affet." derken Dalveren gözyaşları içinde, "Çok şans verdim. Gerçek değişim görmek istiyorum. Hemen cevap vermeyeceğim. Hayırlısı neyse o olsun." dedi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Ufuk Özkan taburcu oldu! İlk paylaşımı endişelendirdi
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Harika Avcı yıllar sonra ortaya çıktı! Ortadan kaybolmasının nedenini ilk kez paylaştı
ETİKETLER
#boşanma
#Düğünde_barış
#Aleyna Dalveren
#Fatih Erdem
#Altın Gelin
#Gel Konuşalım
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.