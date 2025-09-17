Altın gelin olarak anılan Aleyna Dalveren zor günler geçiriyor! Canlı yayında gözyaşlarına boğuldu

Şarkıcı ve oyuncu Aleyna Dalveren, geçtiğimiz aylarda iş insanı Fatih Erdem ile evlendi. Çok konuşulan düğünden yaklaşık iki ay sonra eşinin soyadını silen Aleyna Dalveren, konuk olduğu canlı yayında gözyaşlarına boğuldu.

ALEYNA DALVEREN ALTIN GELİN OLARAK ANILDI

Gel Konuşalım programına konuk olan şarkıcı Aleyna Dalveren, iş insanı Fatih Erdem ile geçtiğimiz nisan ayında görkemli bir düğünle evlenmişti. Altın kemer, bilezikler, kolye ve taç ile hafızalara kazınan Dalveren, "altın gelin" olarak anılmıştı. Ancak Aleyna Dalveren aldığı bopşanma kararıyla herkesi şaşırttı.

ALEYNA DALVEREN KISA SÜREDE ALDIĞI BOŞANMA KARARIYLA GÜNDEM OLDU

Ancak Dalveren, düğünden kısa süre sonra sosyal medya hesabından eşiyle olan tüm fotoğrafları sildi, "Erdem" soyadını kaldırdı ve şu dikkat çekici sözleri paylaşarak; "Gerçeklerin er ya da geç ortaya çıkmak gibi bir huyu vardır. Zamanı var, acelesi yok. Evet, iyi değilim. Bir süre burada olmayacağım. Yaşadıklarım çok ağır. Bunun nazarla alakası yok, karakter meselesi" dedi.

Düğünün ardından sosyal medyada "5 kilo altın takıldı" iddiaları gündem oldu. Aleyna Dalveren, Gel Konuşalım programında bu söylentilere açıklık getirdi, "Kimse gelip altınları tartmadı. Göz kararıyla 5 kilo deniyor ama abartılıyor. Az değildi tabii. Bu bizim kültürümüzde var, gösteriş için değil gelenek için takıldı." Ayrıca "altınları geri istedi" yönündeki iddialara da cevap veren Aleyna Dalveren, "Bana ait olan şeyler var, bekliyorum. Hepsini ben aldım. Bir kadın rezil de eder, vezir de. Ben elimden geldiğince vezir etmemeye çalıştım" dedi.

Dalveren, ilişkisinde çok yıprandığını belirterek, "Çok şey yaşandı ama kimse bunları görmedi. Herkes sadece düğünü ve altınları konuştu. Oysa biz büyük bir savaş verdik." dedi.

Canlı yayına bağlanan Aleyna Dalveren'in eşi Fatih Erdem, "Seni çok seviyorum. Yaptığım hatalardan dolayı senden özür diliyorum. Lütfen beni affet." derken Dalveren gözyaşları içinde, "Çok şans verdim. Gerçek değişim görmek istiyorum. Hemen cevap vermeyeceğim. Hayırlısı neyse o olsun." dedi.