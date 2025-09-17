Harika Avcı yıllar sonra ortaya çıktı! Ortadan kaybolmasının nedenini ilk kez paylaştı

Uzun süren sessizliğini geçtiğimiz hafta bozan Harika Avcı, "Yıllar sonra yeniden sizlerle buluşmanın heyecanı içindeyim" notunu düşerek yeni şarkısını paylaştı. Alkol sorunu olduğu iddiaları da yalanlayan Harika Avcı hakkındaki tüm iddialara ilk kez cevap verdi.

HARİKA AVCI SON SAĞLIK DURUMUNDAN BAHSETTİ

Uzun zaman sonra ortaya çıkan Harika Avcı, gazeteci Olcay Ünal Sert'in sorularını cevapladı. Avcı yeni bir şarkı ile dönüş yaptığının da müjdesini verirken, hakkındaki birçok iddiayı da yalanladı.

"Bir sağlık sorunum yok, gayet iyiyim" diyen Harika Avcı verdiği röportajda "Benim travmalı bir köpeğim var, sevgimle iyileştirdim, çocuğum gibi. Hayattan kopmuş bir insan, evcil hayvanına böyle bakabilir mi?" dedi.

HARİKA AVCI YAŞADIĞI ACI OLAYI İLK KEZ ANLATTI

Alkol sorunu olmadığını belirten Harika Avcı, "Benim hiçbir zaman alkol sorunum olmadı. Mesele alkol değildi" diyerek, "Kızımı erken doğumda kaybettikten sonra yaşadığım ruhsal çöküntüde, doktorumun verdiği sakinleştirici ve zamanla gelişen alışkanlık bana sorun yaşattı. Çok üst üste şey yaşayınca çıkmaza girdim ama bundan tamamen kurtuldum" dedi.

Kendini çok iyi hissettiğini belirten Harika Avcı, "Bence doktorlar, depresyon veya dönemsel sıkıntılar yaşayan hastalara bu ilaçları hemen vermemeli; uzun vadede çok yıpratıcı olabiliyor. Bugün çok fazla göz önünde olmamamın nedeni, aslında hiç olmadığım kadar iyi olmam. Ben her şeyin farkında bir kadınım ve nerede, ne yapmam gerektiğini gayet iyi biliyorum" dedi.

HARİKA AVCI MADDİ SIKINTILAR YAŞADIĞI İDDİASINA CEVAP VERDİ

Maddi olarak da sorunlar yaşamadığını ifade eden Harika Avcı "Maddi olarak da kendi kendime yetiyorum, geçmişte dolandırılma olayı oldu ve basına yansıdı biliyorsunuz, şu an hâlâ yargı devam ettiği için bu konulara fazla girmek istemiyorum" dedi.

HARİKA AVCI KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

2 Şubat 1960 İzmir doğumlu Harika Avcı, oyuncu olarak başladığı kariyerine şarkıcı olarak devam etti. Harika Avcı; Acı Dünya, İyi Aile Çocuğu, Alışırım, ve Ateşdağlı gibi filmlerde rol aldı.