Ece Erken'den çok konuşulacak Ufuk Özkan iddiası! Hayranları harekete geçti

Ufuk Özkan'ın intihara teşebbüs ettiği iddiasıyla hastaneye kaldırılmasının ardından kardeşi Umut Özkan, iddiaları yalanladı ve abisi Ufuk Özkan'ın karaciğer nakli beklediğini belirtti. Son olarak Ece Erken ünlü oyuncu Ufuk Özkan'ın maddi sıkıntılar yaşadığını iddia etti.

UFUK ÖZKAN'IN YAKIN ÇEVRESİNDEN 20 BİN TL BORÇ İSTEDİĞİ İDDİA EDİLDİ

Televizyon programında sunucu olarak yer alan Ece Erken'in canlı yayında yoğun bakımda olan Ufuk Özkan hakkında konuştu. Ufuk Özkan'ın maddi sıkıntı yaşadığını belirten Ece Erken, ünlü oyuncunun yakın çevresinden 20 bin TL talep ettiğini iddia etti.

Bu açıklama, sonrası Ufuk Özkan'ın hayranları oyuncunun ekonomik zorluk çektiğini belirtti. İddia sonrası Ufuk Özkan'ın hayranları ünlü oyuncuyu ve ailesine yorum yağmuruna tuttu.

UFUK ÖZKAN'IN NAFAKA SİTEMİ DİKKATLERDEN KAÇMADI

Umut Özkan, abisi Ufuk Özkan'ın sağlık sorunlarına rağmen çalışmaya devam ettiğini ve bu durumun onu psikolojik olarak yıprattığını da açıkladı. Umut Özkan konuyla ilgili, “İyi değilsin, gitme turneye dedim. Ama ‘Karşılamam gereken şeyler var’ dedi. Bu da abimi zamanla çok yıprattı.” dedi.

UFUK ÖZKAN KAÇ YAŞINDA?

11 Nisan 1975 doğumlu Ufuk Özkan, ilk olarak 2003 yılında Ölümsüz Aşk dizisiyle ekranda yer aldı. 2009-2011 yılları arasında yayımlanan "Geniş Aile" dizisinde "Cevahir" karakterini oynamış ve bu diziden sonra tanınırlığı daha çok artmıştır. 2005 yılında evlendiği Nazan Güneş'ten 2 Ağustos 2022 tarihinde boşanmıştır. Eren adında bir oğlu vardır.