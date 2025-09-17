Menü Kapat
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Ece Erken'den çok konuşulacak Ufuk Özkan iddiası! Hayranları harekete geçti

Geniş Aile dizisinde oynadığı Cevahir karakteriyle popüler olan Ufuk Özkan, kalp ritminde yaşadığı düşüş nedeniyle yoğun bakıma kaldırıldı. Kardeşi Umut Özkan abisinin karaciğer nakli beklediğini belirtirken, Ece Erken Ufuk Özkan ile ilgili yeni bir iddia ortaya attı.

Ece Erken'den çok konuşulacak Ufuk Özkan iddiası! Hayranları harekete geçti
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
17.09.2025
saat ikonu 13:53
|
GÜNCELLEME:
17.09.2025
saat ikonu 13:53

'ın intihara teşebbüs ettiği iddiasıyla hastaneye kaldırılmasının ardından kardeşi Umut Özkan, iddiaları yalanladı ve abisi Ufuk Özkan'ın karaciğer nakli beklediğini belirtti. Son olarak Ece Erken ünlü oyuncu Ufuk Özkan'ın maddi sıkıntılar yaşadığını iddia etti.

UFUK ÖZKAN'IN YAKIN ÇEVRESİNDEN 20 BİN TL BORÇ İSTEDİĞİ İDDİA EDİLDİ

Televizyon programında sunucu olarak yer alan Ece Erken'in canlı yayında yoğun bakımda olan Ufuk Özkan hakkında konuştu. Ufuk Özkan'ın maddi sıkıntı yaşadığını belirten Ece Erken, ünlü oyuncunun yakın çevresinden 20 bin TL talep ettiğini iddia etti.

Ece Erken'den çok konuşulacak Ufuk Özkan iddiası! Hayranları harekete geçti

Bu açıklama, sonrası Ufuk Özkan'ın oyuncunun ekonomik zorluk çektiğini belirtti. İddia sonrası Ufuk Özkan'ın hayranları ünlü oyuncuyu ve ailesine yorum yağmuruna tuttu.

Ece Erken'den çok konuşulacak Ufuk Özkan iddiası! Hayranları harekete geçti

UFUK ÖZKAN'IN NAFAKA SİTEMİ DİKKATLERDEN KAÇMADI

Umut Özkan, abisi Ufuk Özkan'ın sağlık sorunlarına rağmen çalışmaya devam ettiğini ve bu durumun onu psikolojik olarak yıprattığını da açıkladı. Umut Özkan konuyla ilgili, “İyi değilsin, gitme turneye dedim. Ama ‘Karşılamam gereken şeyler var’ dedi. Bu da abimi zamanla çok yıprattı.” dedi.

Ece Erken'den çok konuşulacak Ufuk Özkan iddiası! Hayranları harekete geçti

UFUK ÖZKAN KAÇ YAŞINDA?

11 Nisan 1975 doğumlu Ufuk Özkan, ilk olarak 2003 yılında Ölümsüz Aşk dizisiyle ekranda yer aldı. 2009-2011 yılları arasında yayımlanan "Geniş Aile" dizisinde "Cevahir" karakterini oynamış ve bu diziden sonra tanınırlığı daha çok artmıştır. 2005 yılında evlendiği Nazan Güneş'ten 2 Ağustos 2022 tarihinde boşanmıştır. Eren adında bir oğlu vardır.

Ece Erken'den çok konuşulacak Ufuk Özkan iddiası! Hayranları harekete geçti
ETİKETLER
#intihar
#sağlık sorunları
#ailesi
#ufuk özkan
#Hayranları
#Maddi Zorluklar
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
