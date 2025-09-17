Menü Kapat
 Dilek Ulusan

Seda Bakan okul fiyatlarından dert yandı, yaptığı tutumluluğu ilk kez paylaştı

Yeni sezonun iddialı yapımlarından biri olan Kadife Kelepçe dizisinde başrol olmaya hazırlanan Seda Bakan, özel okul fiyatlarından yakındı. Yeni dizi projesine hazırlanan Seda Bakan, yaptığı harcamaları kısıtladığını da belirtti.

17.09.2025
17.09.2025
12:03

Kardeş Payı dizisindeki Feyza rolüyle popüler olan , son olarak Müjde Ar'ı oynayarak sinemada sevenlerinin karşısına çıktı. Televizyon ekranlarında uzun süre herhangi bir projede yer almayan Seda Bakan, geri dönüyor. Yeni dizisiyle merak edilen Seda Bakan son olarak okul fiyatlarından dert yandı ve harcamalarına dikkat ettiğini belirtti.

SEDA BAKAN ÖZEL OKUL FİYATLARINDAN DERT YANDI

Seda Bakan, kişisel ve kıyafet harcamalarını artık çocuklarını düşünerek yaptığını ve daha dikkatli olduğunu belirterek, "Önceden ayakkabı ve çantaya çok para harcıyordum. İki, üç tane alırken şimdi çocuğumun okul parası düşünüyorum. 'Aman para zor kazanılıyor' kafasındayım. Zamansız şeyler almaya çalışıyorum, çok trend ürününü değil de 5 sene giyeceğim diye düşünüyorum. Artık olgunlaştım bir ay sonra 40 yaşıma gireceğim." dedi.

Okul fiyatlarından da dert yanan Seda Bakan, "Çocukları yaparsam çalışamaz mıyım acaba?' diye düşündüm. 'Siz görürsünüz' deyip, kendimi çalışma ortamına attım. Çalışınca yaşadığımı anlıyorum, o amazon kadını ruhu sayesinde hayatta kalma isteğimle güçleniyorum. Ben çalışmalıyım, ve çalışkan bir insanım. Okul hayatım hiç öyle değildi ama bunun beni hayata bağlayan şey olduğun gördüm" açıklamasında bulundu.

SEDA BAKAN, JENNIFER LOPEZ İLE FOTOĞRAF ÇEKTİRMEK İÇİN 1 MİLYON TL Mİ VERDİ?

"Otele davetliydik öyle bir para da ödemedik, kimse ödemedi. Bu bir şarkıcıların yaptığı bir raconmuş... Bunu tiyatro oyunlarından biliyoruz. O gece sabah 04:00'e kadar bekledik. Eşim. 'Haydi gel saçmalama' dedi. Ben kimseyle fotoğraf çektirmek için o parayı vermem. Kadının 1 milyon liraya ihtiyacı mı var?" şeklinde konuştu.

SEDA BAKAN KAÇ YAŞINDA?

10 Ekim 1985 doğumlu Seda Bakan, Özellikle Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi dizisindeki Eda rolüyle tanınmıştır. Kardeş Payı dizisindeki Feyza rolüyle popülerliğini arttırmıştır.

ETİKETLER
#evlilik
#Seda Bakan
#moda
#Yeni Dizi
#Anket
#Çalışma Ve Kariyer
#Magazin
