TGRT Haber
24°
Dolandırıcıların son kurbanı Deniz Seki oldu! Bakın oyunu nasıl bozdu

Dolandırıcıların son hedefi şarkıcı Deniz Seki oldu. Deniz Seki'nin adını kullanarak ünlü sanatçının yakın çevresinden para talep eden dolandırıcılar yakayı ele verdi.

Dolandırıcıların son kurbanı Deniz Seki oldu! Bakın oyunu nasıl bozdu
Son dönemde verdiği kilolarla dikkat çeken şarkıcı , Şarkıcı Deniz Seki, dolandırıcıların hedefi oldu. Sosyal medya hesabını yakın takibe alan şüpheliler, WhatsApp üzerinden çevresindeki isimlerle iletişime geçerek çeşitli bahanelerle para talep etti.

DENİZ SEKİ DOLANDIRICILARIN SON KURBANI OLDU

55 yaşındaki Deniz Seki'yi sosyal medya üzerinden yakın takibe alan dolandırıcılar, yakınlarına ulaşmayı başardı. Dolandırıcılar sosyal medyadan buldukları ünlü ismin yakınlarına Deniz Seki gibi mesajlar atmaya başladı.

Dolandırıcıların son kurbanı Deniz Seki oldu! Bakın oyunu nasıl bozdu

DOLANDIRICILAR, DENİZ SEKİ'NİN YAKINLARINDAN PARA İSTEDİ

İddiaya göre dolandırıcılar, çeşitli bahanelerle şarkıcının yakın çevresinden para istedi. Deniz Seki'nin yakınları durumdan şüphelendi ve Deniz Seki'ye ulaştı.

Dolandırıcıların son kurbanı Deniz Seki oldu! Bakın oyunu nasıl bozdu

Yaşanan olayın ardından Seki savcılığa başvurarak hukuka aykırı şekilde kimliğinin ele geçirilip kullanılmaya çalışıldığını beyan etti.

Dolandırıcıların son kurbanı Deniz Seki oldu! Bakın oyunu nasıl bozdu

DENİZ SEKİ KAÇ YAŞINDA?

1 Temmuz 1970 doğumlu Deniz Seki, İlk olarak 1993 yılında Melih Kibar ile tanışan Seki; Kenan Doğulu, İzel, Yaşar, Emel Müftüoğlu, Ege, Ferda Anıl Yarkın ve Zuhal Olcay gibi sanatçılara vokalistlik yaptı.

Dolandırıcıların son kurbanı Deniz Seki oldu! Bakın oyunu nasıl bozdu

1995 yılında, "Pop Show 95" şarkı yarışmasına katılan sanatçı kendi yazdığı şarkı Bırakıp Gidersen ile birinci oldu.[5] 9 Nisan 1997 tarihinde ilk albümü söz ve müziği Yıldız Tilbe'ye ait olan Hiç Kimse Değilim yayınlandı.

Sıkça Sorulan Sorular

DENİZ SEKİ ŞARKILARI
Aşk, Sakinim, Dile Kolay, İyisin Tabi, Yarım Kalan Aşk, Aşkıma Ait gibi şarkılarla tanınan Deniz Seki, sayısız ödülün de sahibi oldu.
