Dolandırıcıların son kurbanı Deniz Seki oldu! Bakın oyunu nasıl bozdu

Son dönemde verdiği kilolarla dikkat çeken şarkıcı Deniz Seki, Şarkıcı Deniz Seki, dolandırıcıların hedefi oldu. Sosyal medya hesabını yakın takibe alan şüpheliler, WhatsApp üzerinden çevresindeki isimlerle iletişime geçerek çeşitli bahanelerle para talep etti.

DENİZ SEKİ DOLANDIRICILARIN SON KURBANI OLDU

55 yaşındaki Deniz Seki'yi sosyal medya üzerinden yakın takibe alan dolandırıcılar, yakınlarına ulaşmayı başardı. Dolandırıcılar sosyal medyadan buldukları ünlü ismin yakınlarına Deniz Seki gibi mesajlar atmaya başladı.

DOLANDIRICILAR, DENİZ SEKİ'NİN YAKINLARINDAN PARA İSTEDİ

İddiaya göre dolandırıcılar, çeşitli bahanelerle şarkıcının yakın çevresinden para istedi. Deniz Seki'nin yakınları durumdan şüphelendi ve Deniz Seki'ye ulaştı.

Yaşanan olayın ardından Seki savcılığa başvurarak hukuka aykırı şekilde kimliğinin ele geçirilip kullanılmaya çalışıldığını beyan etti.

DENİZ SEKİ KAÇ YAŞINDA?

1 Temmuz 1970 doğumlu Deniz Seki, İlk olarak 1993 yılında Melih Kibar ile tanışan Seki; Kenan Doğulu, İzel, Yaşar, Emel Müftüoğlu, Ege, Ferda Anıl Yarkın ve Zuhal Olcay gibi sanatçılara vokalistlik yaptı.

1995 yılında, "Pop Show 95" şarkı yarışmasına katılan sanatçı kendi yazdığı şarkı Bırakıp Gidersen ile birinci oldu.[5] 9 Nisan 1997 tarihinde ilk albümü söz ve müziği Yıldız Tilbe'ye ait olan Hiç Kimse Değilim yayınlandı.