TGRT Haber
Benim Sayfam
24°
 Banu İriç

Fazıl Say'dan meslektaşlarına Gazze çağrısı: 'Kendinize gelin, insan olun!'

Ünlü besteci ve piyanist Fazıl Say, Gazze'de İsrail'in yürüttüğü katliam politikasına sessiz kalan meslektaşlarına tepki gösterdi. Kendisini çok yalnız hissettiğini söyleyen Say, konserlerinin de iptal edildiğini söyledi.

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
16.09.2025
saat ikonu 18:44
|
GÜNCELLEME:
16.09.2025
saat ikonu 18:44

Besteci ve piyanist , 'in 'ye yönelik saldırılarına tepki göstererek, Batılı meslektaşlarına sessizliklerini bozma çağrısında bulundu.

Say, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Batı'daki başlıca klasik müzik kurumlarının "İsrail yanlısı" tutumunu eleştirerek, "Bu benim için utanılacak bir durumdur. Çok yalnız hissettiğim bir ortamdayım, müzik yaparken, duygularımı paylaşırken bile… Öyle manipüle ki destekçilerini 'antisemitizm' ile suçlayan, çirkinleşmiş bir haldeler. Utanç duyacaklar. Huzurla uyuyamayacaklar." ifadelerini kullandı.

"KONSERLERİMİ İPTAL EDİN, ONURUMLA YAŞAMAK İSTİYORUM"

Gazze'deki işgalin "" olduğunu vurgulayan Say, paylaşımında meslektaşlarına şu çağrıda bulundu:

"Gazze'de yapılan bir soykırımdır, nokta. Biz bu cinayete sessiz kalmamalıyız, meslektaşlarım. Kendinize gelin müzik dünyası! İnsan olun, lütfen... Bu çaresizliğe, haksızlığın bu kadarına sessiz kalmayın. Şimdi istediğiniz kadar konserimi iptal edebilirsiniz. Kalan ömrümü, onurumla yaşamak istiyorum. Siz istediğiniz konseri çalın, içinize siniyorsa."

Kapadokya’da Fazıl Say ve Kabuki büyüsü
ETİKETLER
#gazze
#İsrail
#filistin
#soykırım
#fazıl say
#israil saldırısı
#Müzisyenler
#Magazin
TGRT Haber
