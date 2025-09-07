Menü Kapat
27°
 | Ali Osman Polat

Kapadokya’da Fazıl Say ve Kabuki büyüsü

Peribacaları arasında Fazıl Say’ın piyano resitali ve Nakamura Hayato’nun Kabuki performansı, Ertuğrul Fırkateyni’nin 135. yıl dönümünde sanatseverleri büyüledi.

Kapadokya’da Fazıl Say ve Kabuki büyüsü
’nın Paşabağları Ören Yeri’nde, Ertuğrul Fırkateyni’nin batışının 135. yıl dönümüne özel bir düzenlendi. Dünyaca ünlü piyanist , “Ses”, “Kumru”, “Karatoprak”, “Kaz Dağları”, “Yeni Hayat” ve “Alaturka Jazz” eserlerini seslendirirken, Japon Kabuki sanatçısı Nakamura Hayato özgün yorumlarıyla sahneyi renklendirdi.

Kapadokya’da Fazıl Say ve Kabuki büyüsü

TÜRK-JAPON DOSTLUĞUNA ANLAMLI SELAM

Türk ve Japon seyahat acentelerinin desteklediği etkinlik, iki ülke ilişkilerinin tarihine anlamlı bir selam gönderdi. Peribacalarının eşsiz atmosferinde gerçekleşen konser, sanatseverlerden büyük ilgi gördü.

Fazıl Say’ın piyano tınıları ve Hayato’nun geleneksel Kabuki performansının birleşimi, Kapadokya’nın mistik dokusunda unutulmaz bir gece yaşattı. Etkinlik, ve kültürün evrensel gücünü bir kez daha kanıtladı.

#Kültür - Sanat
