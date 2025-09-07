Kapadokya’da Fazıl Say ve Kabuki büyüsü

Kapadokya’nın Paşabağları Ören Yeri’nde, Ertuğrul Fırkateyni’nin batışının 135. yıl dönümüne özel bir konser düzenlendi. Dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say, “Ses”, “Kumru”, “Karatoprak”, “Kaz Dağları”, “Yeni Hayat” ve “Alaturka Jazz” eserlerini seslendirirken, Japon Kabuki sanatçısı Nakamura Hayato özgün yorumlarıyla sahneyi renklendirdi.

TÜRK-JAPON DOSTLUĞUNA ANLAMLI SELAM

Türk ve Japon seyahat acentelerinin desteklediği etkinlik, iki ülke ilişkilerinin tarihine anlamlı bir selam gönderdi. Peribacalarının eşsiz atmosferinde gerçekleşen konser, sanatseverlerden büyük ilgi gördü.

Fazıl Say’ın piyano tınıları ve Hayato’nun geleneksel Kabuki performansının birleşimi, Kapadokya’nın mistik dokusunda unutulmaz bir gece yaşattı. Etkinlik, sanat ve kültürün evrensel gücünü bir kez daha kanıtladı.