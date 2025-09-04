Enrico Macias konseri neden iptal edildi? İstanbul Valiliği duyurdu

İstanbul'da 5 Eylül 2025 tarihinde Şişli'de bulunan Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda Enrico Macias konseri gerçekleştirilecekti.

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre konser iptal edildi. Vatandaşlar Enrico Macias konseri neden iptal edildiğini araştırmaya başladı.

ENRİCO MACİAS KONSERİ NEDEN İPTAL EDİLDİ?

İstanbul Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada etkinliğin protesto edilmesine yönelik yoğun çağrılar yapıldığının tespit edildiği belirtildi.

İsrail'in Gazze'de yaptığı soykırımı ve soykırım destekçilerini protesto etmek için yapılacak gösterilerin, protesto edecek olan gençleri yasal zeminde haksız duruma düşüreceği ve mağduriyetlere neden olacağının değerlendirildiği belirtildi. Bu nedenle konserin iptal edildiği duyuruldu.

İstanbul Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamanın tamamı ise şöyle:

"05.09.2025 günü Şişli ilçesi Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosunda gerçekleşmesi planlanan Enrico Macias konser etkinliği öncesi çeşitli sosyal medya platformlarında, etkinliğin protesto edilmesine yönelik yoğun çağrılar yapıldığı tespit edilmiştir. Terör devleti İsrail’in Gazze’de alçakça devam ettirdiği soykırımı ve soykırım destekçilerini protesto etmek için yapılacak gösterilerin, protesto edecek olan gençlerimizi yasal zeminde haksız duruma düşüreceği ve mağduriyetlere neden olacağı değerlendirilmektedir. Bu nedenle; Şişli Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosunda ve çevresinde yapılması planlanan tüm konser, gösteri, yürüyüş, basın açıklaması, oturma eylemi vb. etkinlikler 05.09.2025 günü 00.01 - 23.59 saatleri arasında yasaklanmıştır."