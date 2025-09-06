Aleyna Tilki konserinde korkutan sürpriz! Sahneden geri inmek zorunda kaldı

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde düzenlenen etkinlikte sahne almak için gelen Aleyna Tilki yağmur sürprizine yakalandı.

SANATÇI GERİ İNDİRİLDİ

Alaşehir Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı’nda kurulan sahnede binlerce kişinin saatler öncesinden toplandığı konsere, Aleyna Tilki’nin anons edilmesiyle birlikte yağmur bastırdı. Kısa süreliğine sahneye çıkan sanatçı, elektrik kaçağı riski nedeniyle geri indirildi.



Yaklaşık yarım saat süren yağış sırasında meydanı dolduran kalabalık alandan ayrılmadı. Ancak elektronik cihazların yağmurdan etkilenmesi üzerine teknik ekip, can güvenliği gerekçesiyle konseri iptal etti.

KONSER BAŞKA TARİHE ERTELENDİ

Hoparlörlerden yapılan anonsla konserin ileri bir tarihe ertelendiği duyuruldu. Bazı izleyiciler kararı protesto etse de, çoğu vatandaş güvenlik nedeniyle alınan kararı yerinde bulduklarını dile getirdi.

İzleyenler esprili bir şekilde "Aleyna Tilki yağmur getirdi" yorumunu yaptı.