27°
Magazin
Avatar
Editor
 Banu İriç

Aleyna Tilki konserinde korkutan sürpriz! Sahneden geri inmek zorunda kaldı

Manisa'da konsere gelen Aleyna Tilki sahneye çıkamadı. Aniden bastıran yağmurla elektrik kaçağı tehlikesi altında kalan genç sanatçı sahneden indirildi.

Aleyna Tilki konserinde korkutan sürpriz! Sahneden geri inmek zorunda kaldı
İhlas Haber Ajansı
06.09.2025
00:40
06.09.2025
00:40

Manisa’nın ilçesinde düzenlenen etkinlikte sahne almak için gelen sürprizine yakalandı.

Aleyna Tilki konserinde korkutan sürpriz! Sahneden geri inmek zorunda kaldı

SANATÇI GERİ İNDİRİLDİ

Alaşehir Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı’nda kurulan sahnede binlerce kişinin saatler öncesinden toplandığı konsere, Aleyna Tilki’nin anons edilmesiyle birlikte yağmur bastırdı. Kısa süreliğine sahneye çıkan sanatçı, elektrik kaçağı riski nedeniyle geri indirildi.

Aleyna Tilki konserinde korkutan sürpriz! Sahneden geri inmek zorunda kaldı


Yaklaşık yarım saat süren yağış sırasında meydanı dolduran kalabalık alandan ayrılmadı. Ancak elektronik cihazların yağmurdan etkilenmesi üzerine teknik ekip, can güvenliği gerekçesiyle konseri etti.

Aleyna Tilki konserinde korkutan sürpriz! Sahneden geri inmek zorunda kaldı

KONSER BAŞKA TARİHE ERTELENDİ

Hoparlörlerden yapılan anonsla konserin ileri bir tarihe ertelendiği duyuruldu. Bazı izleyiciler kararı protesto etse de, çoğu vatandaş güvenlik nedeniyle alınan kararı yerinde bulduklarını dile getirdi.
İzleyenler esprili bir şekilde "Aleyna Tilki yağmur getirdi" yorumunu yaptı.

