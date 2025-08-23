Menü Kapat
Magazin
Avatar
Editor
 Dilek Ulusan

Aleyna Tilki'nin lansmanına ünlü yağdı! İtiraflar peş peşe geldi

Aleyna Tilki, yeni albümü "Kırlar'ın" lansmanını gerçekleştirdi. Tilki'nin davetine pek çok ünlü isim katıldı. Muhabirlerle konuşan Aleyna Tilki, "Ben zor dönemleri geçtim, gerçekten o bitişi hiçbir şey bitmemişken bir şarkımda da yazdım" dedi.

KAYNAK:
Habertürk
|
GİRİŞ:
23.08.2025
saat ikonu 11:51
|
GÜNCELLEME:
23.08.2025
saat ikonu 11:51

yeni albümü Kırlar'ın lansmanı için bir davet düzenledi. Aleyna Tilki'nin düzenlediği etkinliğe , Simeg Sağın, Blok3 ve gibi isimler katıldı.

ALEYNA TİLKİ: TRAVMALARIM DA OLDU

Lansmanda itiraflarıyla da dikkat çeken Aleyna Tilki, "Herkese savaş verdim diyen Aleyna Tilki; "Beni sevenler hep destekledi. Ama çoğunlukla savaş verdim. Ben zor dönemleri geçtim, gerçekten o bitişi hiçbir şey bitmemişken bir şarkımda da yazdım. Beni korkutan şeylerin hayatımdan çıkıp gitmesini çok istedim. Başardım ve çok mutluyum. 16 yaşında bu sektörde bir çocuğun nelerden korktuğunu anlatmama gerek yok. Aklınıza gelenden fazlası da vardı. Her zaman korkmuyormuş gibi yaptım ama. Travmalarım da oldu. Bir kız çocuğunun başına gelebilecek kötü olan çoğu şeyi yaşadım" diyerek, sektörde yaşadığı sorunlardan da bahsetti.

Aleyna Tilki'nin lansmanına ünlü yağdı! İtiraflar peş peşe geldi

da lansmana katılan ünlü isimler arasındaydı. Sağın; "Aleyna çok iyi bir müzisyen, çok mutlu. Bence doğru yolda ilerliyor. Bu yaptığı albüm de onun doğru yolda olduğunu gösteriyor. O benim için çok özel birisi" dedi.

Aleyna Tilki'nin lansmanına ünlü yağdı! İtiraflar peş peşe geldi

Melek Mosso ve eşi Serkan Sağdıç, basın mensuplarıyla sohbet etti. Mosso; "Bu akşam biraz genç olma hevesi geldi. Aleyna'nın gecesi olduğu için onlara ayak uydurmak gibi olsun istedim. Aleyna çok akıllı çok yetenekli ve çok yeterli birisi. Yeni albüm onun için yeni bir başlangıç ve yeni bir adım" dedi.

Aleyna Tilki'nin lansmanına ünlü yağdı! İtiraflar peş peşe geldi

Gonca Vuslateri, annelik hakkındaki sorulara ise, "Evdeyim, bahçede Asya ile birlikteyim. İki aydır iş de yok. Onunla vakit geçiriyorum. Daha çok babaya düşkün ama bir şekilde pazarlık yapıyoruz." diyerek güldü. Sahne adı 'Blok3' olarak tanınan Hakan Aydın ve yapımcısı Maruf Yöntürk hakkında, menajer Ferhat Karagöz’ü darp ettikleri iddiasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından; "Kasten yaralama, tehdit, yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, şantaj, hakaret, suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçlarından soruşturma açılmıştı.

Aleyna Tilki'nin lansmanına ünlü yağdı! İtiraflar peş peşe geldi
