Çanakkale açıklarında deprem oldu

Ege Denizi'nde gece saatlerinde deprem meydana geldi. Sarsıntının merkez üssü Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıkları olarak belirlendi.

Kandilli Rasathanesi, saat 02.11'deki depremin 3,7 büyüklüğünde olduğunu bildirdi. Depremin derinliği 7,7 kilometre olarak kaydedildi.

https://x.com/Kandilli_info/status/1990197698767560855

AFAD'DAN DEPREM AÇIKLAMASI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre ise Ege Denizi'nde Çanakkale açıklarında meydana gelen depremin 3,5 büyüklüğünde olduğu, derinliğinin 8,24 kilometre olarak ölçüldüğü belirtildi.

ÖNCEKİ GECE DE SALLANMIŞTI

Ege Denizi'nde 15 Kasım Cumartesi akşamı da saat 21.29'da 4 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. AFAD; sarsıntının merkez üssünün Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine 13,93 kilometre uzaklıkta olduğu, depremin 8,33 kilometre derinlikte gerçekleştiği duyurmuştu.